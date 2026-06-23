OKTO zum Disability Pride Month

Wien Breitensee (OTS) -

Auftakt des Programmschwerpunkts zum DISABILITY PRIDE MONTH auf OKTO ist ein Studiogespräch mit der Redaktion von ANDERERSEITS am 5. Juli 2026 um 20:05 Uhr. Zwei eindrucksvollenTV-Dokus der inklusiven Redaktion kommen dann im Anschluss an das Gespräch bzw. am 12. Juli 2026 um 20:05 Uhr zur Fernseh-Erstausstrahlung. Die OKTO-Sendereihen NA (JA) GENAU, PERSPEKTIVENWECHSEL und die SENDUNG OHNE BARRIEREN sind im Juli ebenso zu sehen wie der Inklusivo Spaghetti Western 5 VOR 12. ES WIRD ZEIT am 26. Juli 2026 um 20:00 Uhr.

Am 5. Juli 2026 um 20:05 Uhr sind Ramona Arzberger und Luise Jäger aus der Redaktion ANDERERSEITS im Rahmen eines OKTOFOKUS bei Katharina Obermayer im Studio zu Gast. Sie erzählen, was die Redaktion ausmacht, warum sie aktuell nach 7.000 Abonnent:innen suchen und über ihre TV-Dokus, die in den letzten Jahren viel Beachtung gefunden haben. Im Anschluss an das halbstündige Gespräch ist die 40minütige Doku HAUPTSACHE, DU KRIEGST KEIN KIND zu sehen. Diese Recherche deckt auf, dass Menschen mit Behinderungen in Österreich und Deutschland manchmal immer noch sterilisiert werden, ohne dass sie das selbstbestimmt entschieden haben.

RETTE SICH, WER KANN ist der Titel der 40minütigen ANDERERSEITS-Doku, die am 12. Juli 2026 um 20:05 Uhr gezeigt wird. In der Nacht vom 14. Juli 2021 sind bei einer Flut im Ahrtal zwölf Bewohner:innen in einem Heim für Menschen mit Behinderungen gestorben. Die Redaktion von ANDERERSEITS spricht mit Betroffenen, Angehörigen, Expert:innen und Verantwortlichen. Hätte ihr Tod verhindert werden können? Wie gut funktionieren Katastrophenschutz-Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen? Und hat sich das seit der Flut verändert?

NA (JA) GENAU am 3. Juli 2026 um 20:35 Uhr berichtet über die Pressekonferenz NIEMAND DARF SPRACHLOS BLEIBEN der Diakonie. Es geht um Rechtsanspruch auf Informationstechnologien und ein One Stop Shop Prinzip in diesem Zusammenhang. Außerdem war die intelligent-humorvolle Sendung bei der 10-Jahres-Feier von Media and More der KoMiT GmbH und bei der Aktion WER MUSS, SOLL KÖNNEN der Initiativgruppe Persönliche Assistenz JETZT am Wiener Schottentor.

Die SENDUNG OHNE BARRIEREN umfasst mittlerweile 134 Folgen. Am 28. Juli 2028 um 20.00 Uhr ist die Folge im Disability Pride Month zu sehen. Derzeit wird ein ergänzendes Stop-Motion-Format entwickelt, das neue künstlerische Zugänge zum Thema Inklusion eröffnet. Die Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL geht in die verdiente Sommerpause, bleibt aber durch Wiederholungen der inspirierenden Gespräche von Moderatorin Ivana Vezinikova mit ihren Gästen präsent.

Krönender Abschluss des Schwerpunkts zum Disability Pride Month ist am 26. Juli 2026 um 20:05 Uhr der 60minütige Spielfilm 5 VOR 12. ES WIRD ZEIT. Der Film, der diesmal unter dem Motto 5 ALLE 12. L’ORA FATALE auch mit italienischen Untertiteln zu sehen ist, erzählt die ganze Wahrheit über den Wilden Westen. Es ist ein Italo Inklusivo Spaghetti Western mit Menschen mit (Lern-) Behinderungen in den Haupt- sowie Alf Poier, Hubsi Kramar und Stefano Bernadin in den Nebenrollen.