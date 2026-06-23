Wechsel im Direktions-Team der Arbeiterkammer Oberösterreich: Gerhard Bremm folgt auf Ernst Stummer

Linz (OTS) -

AK-Direktorin Andrea Heimberger, MSc bekommt mit 1. Mai 2027 einen neuen Stellvertreter: Mag. Dr. Gerhard Bremm tritt die Nachfolge von Mag. Ernst Stummer, LL.M. an, der mit 1. Mai 2027 in Pension geht. Der Wechsel wurde im AK-Vorstand mit großer Zustimmung beschlossen.

Mag. Ernst Stummer, LL.M. ist seit Oktober 1995 in der AK Oberösterreich und steht seit 1. Jänner 2021 als stellvertretender Direktor an der Seite von AK-Direktorin Andrea Heimberger, MSc. Er hat sich in dieser Funktion durch fachliche Kompetenz ausgezeichnet. Mit 1. Mai 2027 wird sich Ernst Stummer, LL. MM. in die Pension verabschieden und Mag. Dr. Gerhard Bremm die Funktion des stv. Direktors übernehmen.

Mag. Dr. Gerhard Bremm ist seit 2016 in der Arbeiterkammer Oberösterreich tätig und leitet seit 1. Jänner 2021 die Abteilung Kompetenzzentrum Betriebliche Interessenvertretung. Mit seiner umfassenden Expertise in arbeitsrechtlichen Fragen bringt er ideale Voraussetzungen für die neue Funktion mit. Sein tiefes Verständnis für die Anliegen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie seine langjährige Erfahrung in der Interessenvertretung machen ihn zu einem starken Partner an der Seite der Direktorin.

AK-Präsident Andreas Stangl dankt Mag. Ernst Stummer für die gute Zusammenarbeit und gratuliert Mag. Dr. Gerhard Bremm zu seiner Bestellung durch den AK-Vorstand.

Ein druckfähiges Foto von Mag. Dr. Gerhard Bremm finden Sie zum Download hier.

Fotocredit: MecGreenie