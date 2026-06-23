Kultursommer Wien 2026: Häuser zum Leben laden zu 29 Gartenkonzerten in ganz Wien

Wien (OTS) -

Von Wienerlied bis Weltmusik: Auch heuer verwandeln sich die Gärten der Häuser zum Leben im Rahmen des Kultursommer Wien wieder in stimmungsvolle Konzertbühnen. Der Auftakt erfolgt am 6. Juli 2026 im Haus Liebhartstal.

Zum siebten Mal gastiert der Kultursommer Wien in den Häuser zum Leben. Zwischen 6. Juli und 13. August 2026 finden wienweit insgesamt 29 Gartenkonzerte in den Häusern statt und somit in jedem Haus ein musikalischer Sommernachmittag. Bewohner*innen sowie Gäste aus der Nachbarschaft erwartet ein abwechslungsreiches Musikprogramm unter freiem Himmel.

Teilhabe ist keine Frage des Alters

Die Gartenkonzerte des Kultursommer Wien zeigen, wofür die Häuser zum Leben stehen: Teilhabe, Lebensfreude und Begegnung im Alter. Wenn Kunst und Kultur direkt in die Häuser kommen, entstehen besondere Momente, die Menschen verbinden und den Alltag bereichern. Gleichzeitig laden die Häuser zum Leben das umliegende Grätzl ein und werden zu lebendigen Treffpunkten für alle Generationen. „Teilhabe darf keine Frage des Alters sein. Mit den Gartenkonzerten bringen wir Kunst und Kultur dorthin, wo Menschen leben, und schaffen besondere Momente des Miteinanders für unsere Bewohner*innen, ihre Angehörigen und die Menschen aus dem Grätzl. Mein besonderer Dank gilt unseren Kolleg*innen in den Häusern zum Leben, die mit großem Engagement dazu beitragen, solche Veranstaltungen zu ermöglichen“ , betont Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben.

Auftakt im Haus Liebhartstal

Die Konzertreihe startet am Montag, dem 6. Juli 2026, im Haus Liebhartstal mit „Ausgewählten Geschichten zur Sommerzeit“ von Drassl Stickler & Havlicek. In den darauffolgenden Wochen treten unter anderem Agnes Palmisano Trio, Sandra Pires, Ingrid Jahn & Ensemble, Duo Vievo, Daisy Hearts und Zina Bloch, Pablo Grande, Trio Magnifico oder Ethèl Merhaut Trio auf. Das diesjährige Programm bietet eine große stilistische Bandbreite: Von lateinamerikanischen Rhythmen („Wurzeln auf Reisen“), französischen Chansons, Broadway-Melodien und Wiener Liedkunst bis hin zu Balkanmusik, Volksmusik und Filmmusik reicht das Repertoire der Künstler*innen.

Kultur schafft Begegnung

„Pflege und Betreuung bedeuten für uns weit mehr als die Versorgung im Alltag. Denn neben der körperlichen Gesundheit sind auch psychisches Wohlbefinden, soziale Beziehungen und die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, entscheidend für Lebensqualität im Alter. Die Gartenkonzerte bringen all das zusammen und ermöglichen unseren Bewohner*innen, das Leben aktiv und selbstbestimmt zu genießen“ , erklärt Simon Bluma, stellvertretender Geschäftsführer der Häuser zum Leben.

Wie bereits in den vergangenen Jahren sind die Konzerte kostenlos und auch für externe Besucher*innen zugänglich. Bei Schlechtwetter finden die Veranstaltungen in den Innenbereichen der Häuser statt. Alle Konzerte beginnen jeweils um 15 Uhr in den Gärten bzw. Veranstaltungssälen der Häuser zum Leben.

Alle Kultursommer-Veranstaltungen finden sich auch auf www.kultursommer.wien.

Über die Häuser zum Leben

Die Häuser zum Leben sind mit 30 Pensionisten-Wohnhäusern in 21 Wiener Gemeindebezirken der größte Anbieter von Senior*innenbetreuung in Österreich. Die Häuser zum Leben bieten die meisten Pflege- und Wohnplätze im Land an. Zudem besuchen tausende ältere Menschen täglich die wienweiten Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien, die ebenfalls von den Häusern zum Leben betrieben werden. Die Häuser zum Leben werden gefördert vom Fonds Soziales Wien (FSW) aus Mitteln der Stadt Wien.