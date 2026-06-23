Austrotherm stärkt Führungsstruktur in Österreich

Wopfing (OTS) -

Austrotherm, der führende Anbieter klimaschützender Wärmedämmung in Europa, erweitert und ordnet die Geschäftsführung in Österreich neu. Mit 1. Juli 2026 übernehmen Maximilian Schmid (30) und Christoph Pröbstl (38) gemeinsam die Geschäftsführung der Austrotherm Österreich GmbH. Heimo Pascher (38) bleibt CEO der Austrotherm Gruppe und wird sich weiterhin auf Wachstum, Strategie und die internationale Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe konzentrieren.

„ Austrotherm ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen – in Österreich ebenso wie international. Mit der Erweiterung der Geschäftsführung schaffen wir die organisatorischen Voraussetzungen, um diesen Wachstumskurs konsequent fortzusetzen " erklärt Heimo Pascher, CEO der Austrotherm Gruppe.

Austrotherm Österreich erhält eine eigenständige, gemeinsam verantwortete Geschäftsführung. Sie stärkt die Führung vor Ort, verkürzt Entscheidungswege und erhöht den Fokus auf die Kundenbetreuung und Produktion in Österreich. Innerhalb der Geschäftsführung sind die fachlichen Schwerpunkte klar geregelt. Die vertriebliche Ausrichtung in Österreich verantwortet Maximilian Schmid. Die Bereiche Produktion und Operations werden von Christoph Pröbstl geleitet.

" Besonders freut mich, dass wir diese verantwortungsvollen Aufgaben mit zwei Führungskräften aus den eigenen Reihen besetzen konnten. Damit können wir den eingeschlagenen Weg gezielt weiterentwickeln “, ergänzt Heimo Pascher.

Maximilian Schmid verantwortet in der Geschäftsführung von Austrotherm Österreich die vertriebliche Ausrichtung im Heimatmarkt sowie den Export der Spezialprodukte. Dazu zählen unter anderem Fassadenprofile, UNIPLATTE®, Resolution® sowie Industrieware. Schmid übernahm 2025 den Österreich-Vertrieb der Spezialprodukte und gilt als aufstrebende Führungskraft innerhalb des Unternehmens. Er absolvierte ein Studium der Internationalen Wirtschaftsbeziehungen und trat 2020 ins Unternehmen ein. Mit seiner neuen Funktion verbindet Austrotherm Marktnähe, Produktkompetenz und vertriebliche Dynamik in einem zunehmend differenzierten Kunden- und Anwendungsumfeld.



Christoph Pröbstl ist in der Geschäftsführung von Austrotherm Österreich für die Produktionsstandorte Michelhausen, Pinkafeld und Purbach sowie den Bereich Operations mit Verkaufsinnendienst, Disposition und Logistik verantwortlich. Er absolvierte Studien in Logistikmanagement und Wirtschaftsingenieurwesen und ist seit 2022 bei Austrotherm tätig. Nach leitenden Aufgaben im Bereich Operations Excellence und Projektmanagement, darunter die Integration des EPS-Standortes Michelhausen, übernahm er schrittweise Werks- und Operations-Verantwortung in Österreich.

Über Austrotherm

Die sich in österreichischem Familienbesitz befindliche Austrotherm Gruppe verfügt aktuell in 14 Ländern über insgesamt 35 Produktionsstandorte für hochqualitative, effiziente und energiesparende Dämmstoffe. Die Austrotherm Gruppe beschäftigt aktuell rund 1.500 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von 520 Millionen Euro. Neben der Zentrale in Wopfing und den Werken in Pinkafeld, Michelhausen und Purbach ist Austrotherm mit Unternehmen in Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Italien, Kroatien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ungarn und der Türkei vertreten. Die Austrotherm Gruppe ist ein Unternehmen der Schmid Industrieholding, die im Jahr 2025 mit 6.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro erzielte.