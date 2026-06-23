Thomas Lendl (TEDi) übernimmt Leitung des HV-Fachforums "Human Resources & Arbeitsrecht"

Wien (OTS) -

Führungswechsel im Handelsverband-Fachforum "Human Resources & Arbeitsrecht": Nach mehr als 15 Jahren an der Spitze übergibt Martin Kowatsch, Geschäftsführer der Hhismark Group (Das Futterhaus), die Leitung an Thomas Lendl, Managing Director People & Corporate Security International für TEDi. Lendl arbeitet seit Anfang 2025 bei TEDi. Der Non-Food-Discounter betreibt europaweit über 3.700 Filialen und ist alleine in Österreich mit 200 Standorten vertreten, wo man auch jüngst 15-jähriges Bestehen feierte. Der TEDi-Manager verfügt über langjährige Erfahrung im Personalmanagement und der Internationalisierung von Handelsunternehmen und wird das größte HR-Netzwerk des österreichischen Handels künftig weiterentwickeln.

"Jeder siebente Erwerbstätige arbeitet im Handel, unsere Branche ist der größte privatwirtschaftliche Arbeitgeber Österreichs. Daher freuen wir uns sehr, mit Thomas Lendl einen absoluten HR-Profi und Top-Manager für diese Schlüsselrolle im Handelsverband gewonnen zu haben", erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des freien, überparteilichen Handelsverbands.

"Die gesamte heimische Retail-Branche wird stark von seiner Expertise im Transformations- und Changemanagement sowie in der Digitalisierung von HR-Prozessen profitieren", ergänzt Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch.

HR-Fachforum: Praxisnaher Austausch auf Ebene der Personal-Entscheider

Das HR-Fachforum dient den Personalzuständigen der HV-Mitgliedsunternehmen dazu, den Austausch zu aktuellen Themen und Herausforderungen zu pflegen, Trends durch Expertenvorträge kennenzulernen und gemeinsame Anliegen und Interessen zu definieren. Die Themenpalette reicht vom Recruiting und Employer Branding über Fragen der Arbeitszeitregelung und New Work bis hin zu Aus- und Weiterbildungsangeboten der Branche.

"Der Handel befindet sich in einer tiefgreifenden Transformation. Neue Technologien, veränderte Erwartungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Fachkräftemangel stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Das HV-Fachforum 'Human Resources & Arbeitsrecht' bietet eine einzigartige Plattform, um voneinander zu lernen, Best Practices auszutauschen und gemeinsam Lösungen für die Zukunft des Handels zu entwickeln. Ich freue mich darauf, diesen erfolgreichen Weg gemeinsam mit den Mitgliedern des Handelsverbands fortzusetzen und neue Impulse zu setzen", sagt Thomas Lendl.

Langjähriger Ressortleiter Martin Kowatsch bleibt HV als Präsidialrat erhalten

Unter der mehr als 15-jährigen Leitung von Martin Kowatsch konnte das HR-Fachforum des Handelsverbands zur führenden Retail HR-Plattform des Landes mit mindestens drei jährlichen Treffen ausgebaut werden. Teilnahmeberechtigt sind Fachleute aus den jeweiligen HV-Mitgliedsunternehmen. Neben Diskussionen stehen auch Expertenvorträge zu aktuellen Trends, Regularien und Herausforderungen auf dem Programm.

"Die Leitung des HR-Fachforums war für mich über viele Jahre eine Herzensangelegenheit. Gemeinsam mit zahlreichen engagierten Personalverantwortlichen ist es gelungen, eine starke Plattform für Wissenstransfer, Vernetzung und Interessenvertretung aufzubauen. Ich danke dem Handelsverband und allen Wegbegleitern für das Vertrauen und freue mich, die weitere Entwicklung des Fachforums künftig aus meiner Rolle im HV-Präsidialrat zu begleiten", bestätigt Martin Kowatsch.

"Martin Kowatsch hat das HR-Fachforum des Handelsverbands über mehr als ein Jahrzehnt hinweg maßgeblich geprägt und zu Österreichs führender Plattform für Personalthemen im Handel entwickelt. Unter seiner Leitung konnte die Zahl der teilnehmenden Unternehmen mehr als verdreifacht werden. Für seinen außergewöhnlichen Einsatz, seine Expertise und sein langjähriges Engagement bedanken wir uns herzlich", sagt Handelssprecher Rainer Will.

"Mit 654.000 Erwerbstätigen ist der Handel Österreichs größter privatwirtschaftlicher Arbeitgeber. Starke HR-Arbeit ist also ein entscheidender Erfolgsfaktor und Martin Kowatsch hat gerade auf diesem Gebiet Großartiges für unsere gesamte Branche geleistet", so Stephan Mayer-Heinisch abschließend.