Raiffeisen NÖ-Wien bestellt Oliver Gorbach zum neuen Risikovorstand

Wien (OTS) -

Die Aufsichtsräte der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien und der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien haben heute Mag. Oliver Gorbach, MBA, mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 zum neuen Risikovorstand und Mitglied der Geschäftsleitung bestellt. Er tritt die Nachfolge von Claudia Süssenbacher an. Damit ist das künftige Geschäftsleitungs- und Vorstandsteam um den designierten Generaldirektor Martin Hauer vollständig.

Mit Oliver Gorbach konnte ein ausgewiesener Experte mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Risikomanagement und Risikocontrolling für diese zentrale Funktion gewonnen werden. In seiner bisherigen Laufbahn war Gorbach in unterschiedlichen Führungsfunktionen in der Raiffeisen Bank International tätig und verfügt über umfassende Expertise im Management und Controlling komplexer Risikostrukturen.

"Es freut mich, dass wir heute in den zuständigen Gremien das Führungsteam um Martin Hauer komplettieren konnten und damit für einen reibungslosen Übergang sorgen. Mit Oliver Gorbach gewinnen wir einen ebenso dynamischen wie erfahrenen Risikoexperten für die Geschäftsleitung der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und den Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. Ich wünsche ihm im Team von Martin Hauer viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit", betont Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien.

Auch der künftige Generaldirektor Martin Hauer begrüßt die Bestellung: "Unser Anspruch als Raiffeisen Niederösterreich-Wien ist es, in allen Bereichen auf Augenhöhe mit den Besten zu agieren und unser Haus in den ‚Flow‘ zu bringen – den optimalen Leistungszustand. Ich freue mich daher sehr, dass wir mit Oliver Gorbach einen Vorstandskollegen begrüßen können, der in den vergangenen Jahren bei der Raiffeisen Bank International umfassende Erfahrungen gesammelt hat. Er wird wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unseres Risikomanagements setzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und dem gesamten Vorstandsteam."

Oliver Gorbach zu seiner Bestellung: "Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung im Team von Martin Hauer und danke den zuständigen Gremien für das Vertrauen. Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen werde ich daran arbeiten, die erfolgreiche Entwicklung der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien weiter voranzutreiben."

Zur Person: Mag. Oliver Gorbach, MBA (45), ist derzeit Head of Group Risk Controlling der Raiffeisen Bank International. Seit seinem Eintritt in die RBI vor 20 Jahren bekleidete er zahlreiche Schlüsselpositionen im Risikomanagement und verfügt über umfassende Erfahrung in der Steuerung und Weiterentwicklung von Risikofunktionen.