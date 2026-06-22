- 22.06.2026, 15:44:02
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atomstopp: 200 Millionen Euro Anlegergelder für AKW-Entwicklung mit Norbert Hofer und Robert Holzmann, aber kaum Forschern?
Grazer Firma Emerald Horizon will Anlegergeld an Wiener Börse einsammeln. Trotz angeblich breitem Spektrum an Hochtechnologien beschäftigt sie nur wenige Forscher_innen.
Wenn ein Unternehmen gleichzeitig an überaus komplexen Atomreaktoren, Energiespeichern und weiteren Zukunftstechnologien arbeitet, stellt sich die Frage, wie eine Umsetzung mit einer derart kleinen Forschungsabteilung gelingen soll
Ein Blick auf das Personal der Grazer Firma wirft Fragen auf. Insgesamt 48 Personen werden als Teammitglieder geführt, darunter auch Externe, bei denen nur der Vorname und abgekürzte Nachname angegeben ist. Zum Team werden 4 Vice Presidents, 4 Aufsichtsratsmitglieder, 3 Beiräte und auch 7 Externe gezählt. Für Forschung und Entwicklung werden 16 Personen angeführt, davon nur 2 promovierte, bei 5 ist kein akademischer Grad angegeben. Gleichzeitig behauptet das es laut Eigenbezeichnung “Deep-Tech-Unternehmen”, einen neuartigen Thorium-Reaktor entwickeln zu wollen, eine bislang trotz weltweiter Forschungsanstrengungen nicht beherrschbare Technologie. Daneben will die Firma ab dem zweiten Halbjahr 2026 ein anspruchsvolles Strom- und Wärmespeichersystem auf den Markt zu bringen.
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Wenn ein Unternehmen gleichzeitig an überaus komplexen Atomreaktoren, Energiespeichern und weiteren Zukunftstechnologien arbeitet, stellt sich die Frage, wie eine Umsetzung mit einer derart kleinen Forschungsabteilung gelingen soll", stellt Herbert Stoiber, Geschäftsführer von atomstopp_atomkraftfrei leben! fest.
Bemerkenswert ist auch die Diskrepanz zwischen den wirtschaftlichen Kennzahlen und den Börsenplänen. Im aktuellem Abschlussbericht sind als Umsatzerlöse nur 224.983 Euro ausgewiesen. Dennoch soll die Firma rund 790 Millionen Euro wert sein.
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Ausgerechnet Norbert Hofer und Robert Holzmann treten heute als Vice Presidents dieses Unternehmens auf, das beim Börsengang mehr als 200 Millionen Euro einsammeln will. Brisant daran ist, dass sie Emerald Horizon bereits zuvor in ihren öffentlichen Funktionen eine prominente Bühne verschafft hatten", so atomstopp-Geschäftsführer Stoiber abschließend.
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Herbert Stoiber
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