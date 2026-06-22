AVISO: „Treibstoff sparen, Fahrrad fahren”: Raddemo von Greenpeace und Radeln For Future gegen fossile Abhängigkeit

Wien (OTS) -

Greenpeace, Radeln for Future und Parents for Future laden ein zur großen Raddemo am 3. Juli. Unter dem Motto „Treibstoff sparen, Fahrrad fahren” wird gegen Österreichs anhaltende Abhängigkeit von fossilen Energien protestiert und eine umfassende Förderung klimafreundlicher Mobilität gefordert. Die Route führt zum Verkehrs- und Energieministerium sowie an diversen Tankstellen vorbei. So wird ein Zeichen gesetzt gegen ein System, das Energiekrisen, Klimakrise und fossile Abhängigkeit weiter befeuert.

Statt Milliarden in klimaschädliche Subventionen zu investieren, muss die Regierung mehr Unterstützung für klimafreundliche Alternativen bereitstellen. Greenpeace und Radeln For Future fordern daher einen Fahrrad-Fördertopf mit 500 Euro Zuschuss für jeden neuen Radkauf, die Wiedereinführung des Reparaturbonus für Fahrräder sowie verstärkte Investitionen in den Ausbau sicherer Radwege und den öffentlichen Verkehr.

Wir laden alle Medienvertreter:innen herzlich zum Foto- und Videotermin ein:

Fahrraddemo „Treibstoff sparen, Fahrrad fahren!”

Datum: Freitag, 3. Juli 2026

Treffpunkt: 17:00 Uhr

Ort: Votivpark

Für Interviews steht Ihnen vor Ort zur Verfügung:

Jasmin Duregger , Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace Österreich

, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace Österreich Gerhard Allgäuer, Sprecher bei Radeln For Future

Fotomaterial von vergangen Fahrrad-Demonstrationen von Radeln For Future: https://bit.ly/4xDYEiB

Unter Angabe der Credits © Radeln for Future stehen die Bilder kostenlos zur redaktionellen Nutzung zur Verfügung.

Um Anmeldung per Mail an [email protected] wird gebeten.