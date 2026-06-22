SPÖ-Oberrauner: Richtige Weichenstellungen für einen starken Forschungs- und Innovationsstandort

Wien (OTS) -

„Mit ihren heute präsentierten Reformvorschlägen zeigt SPÖ-Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner klar auf, in welche Richtung sich Österreichs Hochschul- und Forschungslandschaft weiterentwickeln soll. Bessere Arbeitsbedingungen für Wissenschafter:innen, flexiblere Studienmöglichkeiten und mehr Mitbestimmung stärken den Forschungs- und Innovationsgeist in Österreich“, betont SPÖ-Forschungssprecherin Petra Oberrauner. ****

Gerade in Zeiten rasanter technologischer Entwicklungen brauche Österreich Rahmenbedingungen, die Forschung, Innovation und Wissenstransfer bestmöglich fördern. Eine zentrale Maßnahme soll dabei die Zurückdrängung von Kettenverträgen sein. Aktuell müssen sich Forscher:innen oft von Befristung zu Befristung hanteln. „Exzellente Forschung kann es nur geben, wenn Wissenschafter:innen langfristige und sichere Perspektiven haben und nicht ständig um ihren Job fürchten müssen“, so Oberrauner.

Klare, strategische Zielsetzungen für Hochschulen und eine Bündelung von Kompetenzen in Wissenschaftsregionen seien zentrale Hebel für mehr Spitzenforschung in Österreich. „Wir wollen Wissen zusammenbringen und unsere Ressourcen noch effizienter einsetzen. Mit diesen Weichenstellungen schaffen wir die Grundlage dafür, dass Forschungsergebnisse schneller zu Innovationen werden, neue Wertschöpfung im Land entsteht und Österreich seine Position als moderner Forschungs- und Technologiestandort weiter ausbauen kann“, so Oberrauner. (Schluss) mf/bj