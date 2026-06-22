  • 22.06.2026, 12:03:32
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SPÖ-Himmer: „Wir brechen verkrustete Strukturen auf und gestalten die Zukunft unserer Hochschulen aktiv mit“

SPÖ-Wissenschaftssprecher begrüßt Weichenstellungen für Hochschulen von morgen – bessere Arbeitsbedingungen, flexiblere Studien und mehr Demokratie an Hochschulen zentrale Hebel

Wien (OTS) - 

SPÖ-Wissenschaftssprecher Heinrich Himmer begrüßt die von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner präsentierten strategischen Weichenstellungen für unsere Universitäten und Fachhochschulen. „Die Welt verändert sich – und damit auch unsere Hochschulen. Wir wollen nicht nur auf die Veränderungen reagieren, sondern sie aktiv mitgestalten und verkrustete Strukturen aufbrechen. Bessere Arbeitsbedingungen, flexiblere Studienmöglichkeiten und mehr Mitbestimmung sind die zentralen Hebel, um unsere Hochschulen fit für die Zukunft zu machen“, so Himmer. ****

Besonders wichtig sei die geplante Einführung eines Teilzeitstudiums. „Rund zwei Drittel der Studierenden arbeiten neben dem Studium. Viele betreuen Kinder oder Angehörige. Das ist mit einem Vollzeitstudium mehr schlecht als recht vereinbar“, erklärt Himmer. Ein modernes Hochschulsystem müsse die Lebensrealität der Studierenden endlich stärker berücksichtigen und mehr Flexibilität bieten.

Auch die Reform der Kettenvertragsregelung sei ein zentraler Schritt: „Wir fordern schon seit langem ein Ende dieser unsäglichen Regelung. Wenn sich Wissenschafter:innen über viele Jahre hinweg von einem befristeten Vertrag in den nächsten retten, dann verlieren wir auf diesem Weg viele gute Köpfe. Wer forscht und lehrt, braucht Sicherheit und klare Perspektiven“, so Himmer.

Himmer begrüßt zudem den Vorstoß für mehr Demokratie an unseren Hochschulen. „Wissenschafter:innen und Studierende sollen nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden, sondern aktiv über die Zukunft ihrer Arbeit und ihres Studiums mitentscheiden“, so Himmer.

Abschließend betont Himmer: „Die Weichenstellungen von SPÖ-Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner unterstreichen einmal mehr, dass es einen Unterschied macht, wenn die SPÖ in Verantwortung ist. Wir setzen uns jeden Tag für mehr Chancengerechtigkeit und die beste Bildung in Österreich ein.“ (Schluss) mf/bj

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