Deckenbacher zum Tag des Öffentlichen Dienstes: Menschen im Dienst der Republik – verlässlich für Österreich

Wien (OTS) -

Morgen, Dienstag, findet der Tag des Öffentlichen Dienstes statt. "Dieser Tag gibt Anlass, all jenen Danke zu sagen, die täglich Verantwortung für das Funktionieren unseres Landes übernehmen und mit ihrem Einsatz einen unverzichtbaren Beitrag für das Gemeinwohl leisten“, so die ÖVP-Bereichssprecherin für den Öffentlichen Dienst, Abg. Romana Deckenbacher.

"Der Öffentliche Dienst steht für eine hohe Qualität und Verlässlichkeit, die von den Österreicherinnen und Österreichern geschätzt wird. Dafür, dass es so bleibt, hat der Öffentliche Dienst unsere volle Unterstützung. Denn nur mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie bestmöglichen Rahmenbedingungen kann der Öffentliche Dienst seine Aufgaben weiterhin verlässlich, effizient und auf höchstem Niveau erfüllen“, so die Abgeordnete.

"Unsere öffentlichen Bediensteten sind das stabile Fundament unserer Republik. Sie sorgen dafür, dass Österreich jeden Tag funktioniert – verlässlich, professionell und mit großem Engagement. Ob in Schulen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, bei Polizei, Bundesheer, Justiz, in der Verwaltung und in einigen weiteren Bereichen: Der Öffentliche Dienst steht für Sicherheit, Stabilität und Lebensqualität in unserem Land“, betont Deckenbacher.

Zum Tag des Öffentlichen Dienstes spricht Deckenbacher allen Bediensteten ihren besonderen Dank aus: “Mein Respekt und meine Anerkennung gelten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Öffentlichen Dienstes. Sie leisten Tag für Tag einen wertvollen Beitrag für unser Land und verdienen unsere Wertschätzung – nicht nur heute, sondern an jedem einzelnen Tag des Jahres. Österreich kann sich auf seinen Öffentlichen Dienst verlassen.” (Schluss)