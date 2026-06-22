younion: Daseinsvorsorge darf nicht kaputtgespart werden!

Wien (OTS) -

Anlässlich des morgigen Tages der Daseinsvorsorge schlägt younion _ Die Daseinsgewerkschaft Alarm: Die grundlegenden Dienstleistungen, die das tägliche Leben in Österreich sichern – von Wasser und Abfallentsorgung über Energie, Gesundheit, Kinderbildung bis hin zu Kunst, Kultur und öffentlichem Verkehr – stehen massiv unter Druck.

„45 Prozent der Städte und Gemeinden schreiben derzeit Minus, obwohl sie gut wirtschaften. Die Folgen sind überall spürbar: Personal wird nicht nachbesetzt, Investitionen bleiben aus, Leistungen werden gekürzt. Das trifft nicht nur die Beschäftigten, sondern die gesamte Bevölkerung“, warnt Christian Meidlinger, Vorsitzender der younion _ Die Daseinsgewerkschaft.

Sparpakete und Privatisierungsfantasien gefährden Lebensqualität

Statt die Finanzierung zu sichern, werden weitere Sparpakete geschnürt. Gleichzeitig lehnen die Bundesländer eine Reform der Grundsteuer ab, obwohl diese seit 1993 nicht mehr angepasst wurde. „Städte und Gemeinden fehlt das Geld für Investitionen in die örtliche Wirtschaft. Gehsteige werden nicht mehr saniert, Freibäder schließen, Spielplätze verschwinden, Kinderbildung wird eingeschränkt. Das ist ein schleichender Abbau der Lebensqualität“, so Meidlinger.

Besonders kritisch sieht die younion die wiederkehrenden Forderungen nach Privatisierungen – etwa beim ORF oder anderen Bereichen der Daseinsvorsorge. „Internationale Beispiele zeigen: Privatisierungen führen zu weniger Leistung und höheren Preisen. Das kann sich Österreich langfristig nicht leisten“, betont Meidlinger.

Beschäftigte am Limit – Bevölkerung fordert öffentliche Hand

Eine aktuelle Online-Umfrage der younion mit mehr als 600 Teilnehmer:innen zeigt:

87 % sprechen sich klar für die öffentliche Hand aus

94 % wollen faire Preise für alle

93 % fordern den Ausbau der Daseinsvorsorge

83 % spüren bereits erhöhten Druck am Arbeitsplatz

89 % sehen ihre Arbeit als wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl

Klare Forderungen der younion:

Keine Privatisierungen!

Mehr Geld für Städte und Gemeinden – etwa durch Vermögens- und Erbschaftssteuern oder eine Reform der Grundsteuer

Mehr Personal für die Daseinsvorsorge

Entlastung der Städte und Gemeinden, insbesondere bei Spitälern und im Sozialbereich

Mehr Budget für die ständig wachsenden Aufgaben

„Es ist höchste Zeit, die Daseinsvorsorge zu stärken, statt sie kaputtzusparen. Die Menschen in Österreich haben ein Recht auf verlässliche, leistbare und hochwertige öffentliche Dienstleistungen“, so Meidlinger abschließend.