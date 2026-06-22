Wirtschaftskammer und Wein Burgenland: Moderne Alterskontrolle statt pauschalem Automaten-Verbot

Eisenstadt (OTS) -

Die Wirtschaftskammer Burgenland und Wein Burgenland sprechen sich für eine zeitgemäße gesetzliche Lösung aus, die einerseits den Jugendschutz sicherstellt und andererseits regionale Direktvermarktung ermöglicht. Wirth und Oschep: „Jugendschutz und moderne Vertriebsmöglichkeiten schließen einander nicht aus“

„Wir bekennen uns klar zum Jugendschutz. Gleichzeitig müssen wir aber die technischen Möglichkeiten des Jahres 2026 anerkennen. Alterskontrollen über Bankomatkarten, digitale Identifikationssysteme oder vergleichbare Lösungen sind längst Stand der Technik. Was bei Zigarettenautomaten möglich ist, sollte auch für regionale Weinprodukte möglich sein“, betont WK Burgenland Präsident Andreas Wirth und Wein Burgenland Obmann Herbert Oschep unisono.

Gerade im Burgenland, einem der bedeutendsten Weinländer Österreichs, seien Selbstbedienungsautomaten für viele Betriebe eine wichtige Ergänzung bestehender Vertriebswege.

„Unsere Winzerinnen und Winzer leben von Qualität, Regionalität und Kundennähe. Selbstbedienungsautomaten bieten die Möglichkeit, regionale Produkte auch dann verfügbar zu machen, wenn Geschäfte geschlossen haben oder es vor Ort kein gastronomisches Angebot gibt. Davon profitieren Betriebe ebenso wie Gäste und Konsumenten“, so Oschep.

Besonders in den Tourismusregionen des Landes würden solche Angebote gut angenommen. Viele Gäste seien mit dem Fahrrad unterwegs und möchten regionale Spezialitäten kennenlernen oder ein Mitbringsel für zuhause erwerben.

„Niemand fordert einen unkontrollierten Alkoholverkauf. Wir fordern vielmehr eine moderne Regelung, die den Jugendschutz sicherstellt und gleichzeitig regionale Wertschöpfung ermöglicht. Wer das Alter zweifelsfrei nachweisen kann, sollte auch außerhalb klassischer Öffnungszeiten regionale Produkte erwerben dürfen“, erklärt Wirth zu der Causa.

Vor allem an Wochenenden, Feiertagen oder in Regionen mit eingeschränktem Nahversorgungs- und Gastronomieangebot würden Automaten einen wichtigen Beitrag zur Versorgung leisten.

Für die Wirtschaftskammer Burgenland und Wein Burgenland steht fest: Der Schutz von Jugendlichen und moderne Vertriebsformen dürfen kein Widerspruch sein. Die Interessenvertretungen sprechen sich daher für eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen aus, die digitale Alterskontrollen anerkennt und den Verkauf regionaler Weinprodukte über entsprechend gesicherte Selbstbedienungssysteme ermöglicht.