- 22.06.2026, 10:43:33
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AVISO: Morgen, Dienstag, 23.6., 10 Uhr – PK Grüne/Biogas Verband – Wo bleibt das Grüngas-Gesetz?
Die Grünen laden gemeinsam mit Vertretern des Kompost und Biogas Verbands zur Pressekonferenz zum Thema „Wo bleibt das Grüngas-Gesetz?“ mit:
Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen
Johannes Hauptmann, Obmann Biogas Verband
Matthäus Gollackner, Anlagenbetreiber Gaskraft Reitbach
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit: Dienstag, 23.6.2026, 10:00 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]
Wo bleibt das Grüngas-Gesetz?
Datum: 23.06.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Grüner Presseraum
Löwelstraße 12
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]
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