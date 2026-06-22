  • 22.06.2026, 10:43:33
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AVISO: Morgen, Dienstag, 23.6., 10 Uhr – PK Grüne/Biogas Verband – Wo bleibt das Grüngas-Gesetz?

Wien (OTS) - 

Die Grünen laden gemeinsam mit Vertretern des Kompost und Biogas Verbands zur Pressekonferenz zum Thema „Wo bleibt das Grüngas-Gesetz?“ mit:

Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen

Johannes Hauptmann, Obmann Biogas Verband

Matthäus Gollackner, Anlagenbetreiber Gaskraft Reitbach

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Zeit: Dienstag, 23.6.2026, 10:00 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

Wo bleibt das Grüngas-Gesetz?

Datum: 23.06.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Grüner Presseraum
Löwelstraße 12
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

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[Dienstag, 23.06.2026, 10:00]

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