Hitzetage: Gewerkschaft BAU-HOLZ informiert auf Baustellen

Wien (OTS) -

Es ist ein Sommertag, aber auch ein Arbeitstag. Österreichweit arbeiten 240.000 Beschäftigte im Bau- und Holzbereich bei enormer Hitze – ohne Klimaanlage und mit schwerer körperlicher Arbeit. Die Temperaturen sind je nach Region unterschiedlich. Die Belastung ist überall dieselbe. Die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) macht diese Realität sichtbar. Die GBH ist in allen neun Bundesländern unterwegs – direkt auf den Baustellen, direkt bei den Beschäftigten.

Ziel der Hitzetage

Die erste Hitzewelle des Jahres ist Anlass, genau jetzt verstärkt ein gemeinsames Zeichen zu setzen: sichtbar, koordiniert, österreichweit. Die GBH verteilt Wasser – keine Symbolpolitik, sondern konkrete Hilfe für den Arbeitstag. Gemeinsam mit den Pressefotos vor Ort und den Stimmen der Beschäftigten selbst entsteht ein Bild, das zeigt, was Hitze auf österreichischen Baustellen wirklich bedeutet. Verteilt werden außerdem Flyer mit dem Titel „Deine Rechte“, die kompakt und verständlich informieren, was Beschäftigte bei Hitze einfordern können und dürfen.

Hitze.App: das digitale Werkzeug im Hosentaschenformat

Ein zentrales Anliegen der Hitzetage ist die Bewerbung der kostenlosen Hitze.App. Was sie kann: Per Postleitzahl liefert sie die aktuelle BUAK-Temperatur für jeden Baustellenstandort in Österreich – in Echtzeit, abgestimmt mit den Wetterdaten der GeoSphere Austria. Genau diese Temperatur ist die rechtlich relevante Größe nach dem Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz (BSchEG). Wird die Schwelle von 32,5 Grad Celsius im Schatten erreicht, schlägt die App automatisch an. Die Frage, ob die Temperatur tatsächlich erreicht wurde, stellt sich dann nicht mehr – für niemanden.

Die App ist ein Werkzeug für alle, die auf der Baustelle Verantwortung tragen: Beschäftigte wissen sofort, ob die Voraussetzungen für Hitzefrei erfüllt sind. Betriebe haben Rechtssicherheit und können ihre Fürsorgepflicht klar und nachvollziehbar wahrnehmen. Auftraggeber sehen, dass Hitzeschutz kein Verwaltungsaufwand ist, sondern eine Frage von Minuten und einem einzigen Blick aufs Handy. Download: gbh-news.at/hitze-app

Die Botschaft ist einfach – und sie stimmt

„Gesund nach Hause kommen.“ – Dieser Satz steht im Mittelpunkt der gesamten Aktionstage. Nicht Temperaturen. Nicht Paragraphen. Sondern Menschen, die nach einem heißen Arbeitstag zu ihren Familien zurückkehren. Sicher. Gesund. Das ist keine abstrakte Forderung – das muss selbstverständlich sein. „Hitze auf der Baustelle ist kein Komfortproblem. Sie ist ein Sicherheitsproblem. Kein Bauwerk und kein Termin sind wichtiger als die Gesundheit eines Arbeiters. Wer bei enormer Hitze acht Stunden schuftet, riskiert seine Gesundheit – und das darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Mit unseren Hitzetagen zeigen wir: Wir sind dabei. Wir schauen hin. Und wir kämpfen dafür, dass jede Arbeiterin und jeder Arbeiter gesund nach Hause kommt“, so Abg. z. NR Josef Muchitsch, GBH-Bundesvorsitzender.

Wir sitzen im gleichen Boot

Die GBH-Hitzetage richten sich nicht gegen Auftraggeber und Betriebe. Das gemeinsame Ziel muss sein, dass Menschen nach einem langen Arbeitstag gesund nach Hause kommen. Dieses Ziel erreichen wir durch Hitzeschutzmaßnahmen, Arbeitszeitanpassungen und organisatorische Vorkehrungen auf der Baustelle. Die Gewerkschaft BAU-HOLZ ist bereit, diesen Weg gemeinsam zu gehen.