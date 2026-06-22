VGT & VIER PFOTEN für ein Ende des Käfigzeitalters: Einladung

Wien (OTS) -



Wann: Dienstag 23.06.2026, 10:15 bis 11:15 Uhr

Wo: 1010 Wien, Stephansplatz, über der Virgilkapelle

Was: Ausgestattet mit informativen Schildern und einer großen Countdown-Tafel erinnern der VGT und VIER PFOTEN die EU-Kommission an ihr fünf Jahre altes Versprechen, die Käfighaltung sogenannter Nutztiere EU-weit zu beenden. In spätestens 100 Tagen werden die Gesetzesentwürfe dazu erwartet.

Die Europäische Bürger:innen-Initiative „End the Cage Age“ wurde schon im Jahr 2020 mit 1,4 Millionen geprüften Unterstützungserklärungen abgeschlossen. Im Juni 2021 folgte das Versprechen der EU-Kommission, die Tierschutzgesetzgebung zu überarbeiten und die Käfighaltung für alle landwirtschaftlich genutzten Tiere abzuschaffen. Nun nähert sich bereits der 5. Jahrestag dieses Versprechens. Tierschutzorganisationen und tierschutzaffine Bürger:innen warten bis heute auf die Überarbeitung der Gesetze.