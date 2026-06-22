- 22.06.2026, 09:22:32
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VGT & VIER PFOTEN für ein Ende des Käfigzeitalters: Einladung
Als Mitglieder der „End the Cage Age“-Koalition fordern VIER PFOTEN Österreich und der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN die versprochene Überarbeitung der EU-Tierschutzgesetzgebung ein
Wann: Dienstag 23.06.2026, 10:15 bis 11:15 Uhr
Wo: 1010 Wien, Stephansplatz, über der Virgilkapelle
Was: Ausgestattet mit informativen Schildern und einer großen Countdown-Tafel erinnern der VGT und VIER PFOTEN die EU-Kommission an ihr fünf Jahre altes Versprechen, die Käfighaltung sogenannter Nutztiere EU-weit zu beenden. In spätestens 100 Tagen werden die Gesetzesentwürfe dazu erwartet.
Die Europäische Bürger:innen-Initiative „End the Cage Age“ wurde schon im Jahr 2020 mit 1,4 Millionen geprüften Unterstützungserklärungen abgeschlossen. Im Juni 2021 folgte das Versprechen der EU-Kommission, die Tierschutzgesetzgebung zu überarbeiten und die Käfighaltung für alle landwirtschaftlich genutzten Tiere abzuschaffen. Nun nähert sich bereits der 5. Jahrestag dieses Versprechens. Tierschutzorganisationen und tierschutzaffine Bürger:innen warten bis heute auf die Überarbeitung der Gesetze.
Rückfragen & Kontakt
VGT - VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN
Denise Kubala, MSc.
Telefon: +43(1)929 14 98
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