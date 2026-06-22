Reiseapotheke nicht vergessen: Medikamente gehören zur Urlaubsplanung

Wien (OTS) -

Der Ferienbeginn steht vor der Tür. Damit die Reise nicht durch fehlende Medikamente, Fieber, Durchfall, Schmerzen oder allergische Reaktionen belastet wird, sollte die Reiseapotheke rechtzeitig vorbereitet werden.

Besonders wichtig ist die Planung bei regelmäßig benötigten Medikamenten. Blutdruckmittel, Insulin, Asthma-Medikamente, Schilddrüsenpräparate, Verhütungsmittel oder andere Dauermedikationen sollten vor der Abreise überprüft und in ausreichender Menge mitgenommen werden. PHAGO empfiehlt, die persönliche Reiseapotheke gemeinsam mit der Apotheke zusammenzustellen. Dabei sollten Reiseziel, Reisedauer, Klima, Alter der Mitreisenden und bestehende Erkrankungen berücksichtigt werden.

Nicht erst im Urlaubsland kaufen

Arzneimittel im Ausland können anders heißen, anders dosiert sein oder andere Wirkstoffe enthalten. Deshalb ist es sinnvoll, wichtige Medikamente bereits vor Reiseantritt zu besorgen.

„ Ein vergessenes Medikament kann den Urlaub schneller verderben als ein verspäteter Koffer. Deshalb gehört die Reiseapotheke genauso selbstverständlich zur Urlaubsvorbereitung wie Reisepass, Ticket und Sonnenschutz “, sagt Mila Pohl, Generalsekretärin-Stellvertreterin von PHAGO.

Zur Grundausstattung zählen Mittel gegen Schmerzen und Fieber, Durchfall und Elektrolytverlust, Übelkeit, Verdauungsbeschwerden, Erkältung, Allergien und Juckreiz. Dazu kommen Sonnenschutz, Insektenschutz, Wunddesinfektion, Pflaster, Verbandsmaterial, Fieberthermometer, Pinzette und individuell benötigte Medikamente.

PHAGO-Tipps für die Reiseapotheke