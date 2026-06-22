  • 22.06.2026, 09:04:02
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Reiseapotheke nicht vergessen: Medikamente gehören zur Urlaubsplanung

Der Verband der österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhändler PHAGO erinnert vor Beginn der Sommerferien: Reiseapotheke rechtzeitig vorbereiten

Ein vergessenes Medikament kann den Urlaub schneller verderben als ein verspäteter Koffer. Deshalb gehört die Reiseapotheke genauso selbstverständlich zur Urlaubsvorbereitung wie Reisepass, Ticket und Sonnenschutz

Mila Pohl, Generalsekretärin-Stellvertreterin von PHAGO

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Wien (OTS) - 

Der Ferienbeginn steht vor der Tür. Damit die Reise nicht durch fehlende Medikamente, Fieber, Durchfall, Schmerzen oder allergische Reaktionen belastet wird, sollte die Reiseapotheke rechtzeitig vorbereitet werden.

Besonders wichtig ist die Planung bei regelmäßig benötigten Medikamenten. Blutdruckmittel, Insulin, Asthma-Medikamente, Schilddrüsenpräparate, Verhütungsmittel oder andere Dauermedikationen sollten vor der Abreise überprüft und in ausreichender Menge mitgenommen werden. PHAGO empfiehlt, die persönliche Reiseapotheke gemeinsam mit der Apotheke zusammenzustellen. Dabei sollten Reiseziel, Reisedauer, Klima, Alter der Mitreisenden und bestehende Erkrankungen berücksichtigt werden.

Nicht erst im Urlaubsland kaufen

Arzneimittel im Ausland können anders heißen, anders dosiert sein oder andere Wirkstoffe enthalten. Deshalb ist es sinnvoll, wichtige Medikamente bereits vor Reiseantritt zu besorgen.

Ein vergessenes Medikament kann den Urlaub schneller verderben als ein verspäteter Koffer. Deshalb gehört die Reiseapotheke genauso selbstverständlich zur Urlaubsvorbereitung wie Reisepass, Ticket und Sonnenschutz“, sagt Mila Pohl, Generalsekretärin-Stellvertreterin von PHAGO.

Zur Grundausstattung zählen Mittel gegen Schmerzen und Fieber, Durchfall und Elektrolytverlust, Übelkeit, Verdauungsbeschwerden, Erkältung, Allergien und Juckreiz. Dazu kommen Sonnenschutz, Insektenschutz, Wunddesinfektion, Pflaster, Verbandsmaterial, Fieberthermometer, Pinzette und individuell benötigte Medikamente.

PHAGO-Tipps für die Reiseapotheke

  • Medikamente rechtzeitig vor der Reise in der Apotheke besorgen und beraten lassen

  • Dauermedikation für die gesamte Reisedauer einplanen

  • Wichtige Medikamente bei Flugreisen immer ins Handgepäck geben

  • Arzneimittel in der Originalverpackung inklusive Beipackzettel mitnehmen

  • Kühlpflichtige Arzneimittel in geeigneten Isoliertaschen transportieren, aber nicht direkt auf Kühlakkus legen

  • Bei Reisen außerhalb der EU rechtzeitig Einfuhrbestimmungen prüfen

  • Kinder-Reiseapotheke gesondert und altersgerecht zusammenstellen

Rückfragen & Kontakt

PHAGO
Dr. Monika Vögele
Mag. Mila Pohl
Telefon: +43 (0) 1 71 72 8 794
E-Mail: [email protected]

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