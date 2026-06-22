AK vergleicht Preise in Fahrschulen: So teuer ist der Führerschein in Oberösterreich

Linz (OTS) -

Die Kosten für den Führerschein der Klasse B in Oberösterreich variieren je nach Fahrschule und Ausbildungsmodell erheblich. Die Differenz zwischen der teuersten und der billigsten Fahrschule beträgt bis zu 597 Euro. Aber auch Leistung und Qualität müssen stimmen: Fahrschüler:innen und deren Eltern sollten sich nach positiven Erfahrungen umhören und dazu auf Vorteile wie auf kostenlosen Zugang zum Übungsparkplatz der Fahrschule oder die Möglichkeit, Prüfungen ohne Zusatzkosten zu wiederholen, achten.

Die Ausbildung der Klasse B umfasst einen Theoriekurs mit 32 Lektionen und eine praktische Ausbildung mit 18 Lektionen. Die Kosten dafür liegen in Oberösterreich zwischen 1.580 und 2.177 Euro, im Durchschnitt bei 1.932 Euro. Gegenüber dem Vorjahr wurden die Preise durchschnittlich um 2,56 Prozent erhöht.

Beim L17-Führerschein liegen die Preise zwischen 1.670 und 2.149 Euro, durchschnittlich bei 1.939 Euro. Gegenüber dem Vorjahr wurden die Preise durchschnittlich um 1,97 Prozent erhöht.

Bei der dualen Ausbildung sind durchschnittlich 1.565 Euro bzw. zwischen 1.260 und 1.759 Euro zu bezahlen. Im Durchschnitt wurden die Preise gegenüber dem Vorjahr um 2,88 Prozent erhöht.

Wird eine zusätzliche Fahrlektion benötigt, zahlt man noch einmal zwischen 70 und 140 Euro.

Nach Erhalt des Führerscheins müssen innerhalb des ersten Jahres zwei Perfektionsfahrten und ein Fahrsicherheitstraining absolviert werden. Die Perfektionsfahrten (zwei Fahrten zu je zweimal 50 Minuten) können in einer Fahrschule nach Wahl absolviert werden und kosten zwischen 180 und 340 Euro.

Die Lernunterlagen sind bei sieben Fahrschulen (Börni, Easy Drivers, Gruber, Mayr, Moritz, Rauch und Snopek) im Preis inkludiert, bei den anderen kommen noch zusätzliche Kosten von bis zu 80 Euro hinzu.

Darüber hinaus können noch weitere Kosten anfallen, wie z.B. Behördengebühren, Arzthonorar und für den Erste-Hilfe-Kurs.

Bei Nichtbestehen der Prüfung fallen Zusatzkosten für die Wiederholung an. Manche Fahrschulen bieten sogenannte „Garantieprüfungen“ (keine Wiederholungsgebühr bei nicht bestandener Theorieprüfung) an.

Tipp: Mitglieder der AK Oberösterreich erhalten 100 Euro Zuschuss für das Fahrsicherheitstraining. Weitere Informationen unter: Zuschuss zum Fahrsicherheitstraining | Arbeiterkammer Oberösterreich



Mangelnde Transparenz und fehlende Absicherung

14 Fahrschulen gehen mit gutem Beispiel voran und geben die Preise auf ihrer Website bekannt.

Im Gegensatz dazu war in sechs Bezirken (Braunau, Gmunden, Ried, Steyr, Vöcklabruck und Wels-Land) keine einzige Fahrschule bereit, Preise bekanntzugeben.

Bei 17 Fahrschulen kann eine Teilzahlung nach Fortschritt vereinbart werden, teils gegen Aufpreis. Viele Fahrschüler:innen zahlen daher den Gesamtpreis zu Beginn. Bei den Fahrschulinsolvenzen oder behördlichen Schließungen in den letzten Jahren haben viele hundert Betroffene die vorausgezahlten Beträge verloren.



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