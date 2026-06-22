- 22.06.2026, 08:43:32
- /
- OTS0015
REMINDER Heute uniko-Pressekonferenz zu Budget, Hochschulstrategie, Reformagenda
Medieninformation anlässlich der letzten Plenarversammlung der Rektorinnen und Rektoren im Sommersemester 2026
Wir dürfen Sie herzlich zum traditionellen Pressegespräch der Universitätenkonferenz anlässlich der Plenarversammlung der Rektorinnen und Rektoren zum Semesterschluss einladen.
Die Themen:
Entwicklung des Universitätsbudgets, Ausblick auf die LV-Verhandlungen
Hochschulstrategie unter neuen Vorzeichen
Reformagenda der Universitäten
Ihre Ansprechpersonen:
Brigitte Hütter, Präsidentin der Universitätenkonferenz, Rektorin der Kunstuniversität Linz
Horst Bischof, Reformredaktion in der uniko, Rektor der TU Graz
Elisabeth Fiorioli, Generalsekretärin der uniko
Wann: Montag, 22. Juni 2026, um 17 Uhr
Wo: 1040 Wien, Floragasse 7, Sitzungsraum im Foyer (Parterre links)
Sperrfrist: Dienstag, 23. Juni 2026, 7 Uhr früh
Rückfragen & Kontakt
Universitätenkonferenz (uniko)
Dr Daniela Kittner
Telefon: 06641103665
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | RKO