  • 22.06.2026, 08:43:32
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REMINDER Heute uniko-Pressekonferenz zu Budget, Hochschulstrategie, Reformagenda

Medieninformation anlässlich der letzten Plenarversammlung der Rektorinnen und Rektoren im Sommersemester 2026

Wien (OTS) - 

Wir dürfen Sie herzlich zum traditionellen Pressegespräch der Universitätenkonferenz anlässlich der Plenarversammlung der Rektorinnen und Rektoren zum Semesterschluss einladen.

Die Themen:

Entwicklung des Universitätsbudgets, Ausblick auf die LV-Verhandlungen

Hochschulstrategie unter neuen Vorzeichen

Reformagenda der Universitäten

Ihre Ansprechpersonen:

Brigitte Hütter, Präsidentin der Universitätenkonferenz, Rektorin der Kunstuniversität Linz

Horst Bischof, Reformredaktion in der uniko, Rektor der TU Graz

Elisabeth Fiorioli, Generalsekretärin der uniko

Wann: Montag, 22. Juni 2026, um 17 Uhr

Wo: 1040 Wien, Floragasse 7, Sitzungsraum im Foyer (Parterre links)

Sperrfrist: Dienstag, 23. Juni 2026, 7 Uhr früh

Rückfragen & Kontakt

Universitätenkonferenz (uniko)
Dr Daniela Kittner
Telefon: 06641103665
E-Mail: [email protected]

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