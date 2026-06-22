REMINDER: Tag des öffentlichen Dienstes mit Staatssekretär Alexander Pröll am 23. Juni 2026

Wien (OTS) -

Am 23. Juni wird weltweit der Tag des Öffentlichen Dienstes begangen, um den unverzichtbaren Beitrag aller Beschäftigten in Bereichen wie Verwaltung, Gesundheit, Bildung und Sicherheit hervorzuheben.

Aus diesem Anlass wendet sich Staatssekretär Alexander Pröll am 23. Juni 2026 um 9.00 Uhr mit einer strategischen Rede an Vertreterinnen und Vertreter des Öffentlichen Dienstes.

Medienschaffende sind eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen. Zuvor findet ein Doorstep statt.



Termine für Medien:

8.45 Uhr

DOORSTEP (bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen)

9.00 – 10.00 Uhr

Rede zum Tag des Öffentlichen Dienstes

Ort: Kassensaal, Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien (Medieneinlass ab 8.15 Uhr)





Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie bei beim Eingang Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte Bundeskanzleramt, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).