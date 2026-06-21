Gewessler: „Kickl will die Grundfesten unserer liberalen Demokratie einreißen“

Wien (OTS) -

Die Klubobfrau der Grünen, Leonore Gewessler, reagiert mit klaren Worten auf die gestrige 70-Jahr-Feier der FPÖ. „Einmal mehr hat Herbert Kickl bewiesen, worum es ihm geht: Er will die Grundfesten unserer liberalen Demokratie einreißen. Dazu passt, dass er sich von Alice Weidel, Viktor Orbán und Geert Wilders beklatschen lässt, die offen demokratische Institutionen angreifen und europäische Zusammenarbeit torpedieren.“

Auch die Russlandfreundschaft des FPÖ-Chefs kritisiert Gewessler scharf: „Wer keine Gelegenheit auslässt, sich dem mörderischen Regime in Russland an den Hals zu werfen, agiert nicht im Interesse unserer Heimat. Das ist Pseudopatriotismus in Reinkultur. Wenn er ehrlich wäre, hätte er gestern vor dem Stephansdom die Russlandfahnen geschwenkt“, so die Grüne Klubobfrau.

Mit seiner rechten Hetze agiere er wie ein Hooligan am Spielfeldrand. „Alles, was Herbert Kickl beherrscht, ist, wie ein Hooligan am Spielfeldrand zu stehen, mit Pyrotechnik um sich zu werfen und sich noch daran zu ergötzen, wenn es brennt. Die FPÖ will die Probleme und Herausforderungen der Menschen in diesem Land nicht lösen, sondern strebt offenbar eine Kickl-Autokratie nach ungarischem Vorbild an. Ein Modell, das genau dort gerade gescheitert ist“, so Gewessler.

„Als Grüne werden wir alles daran setzen, dass es so weit nie kommt. Weil wir die Alternative für alle sind, denen die Politik der Regierung nicht reicht, die den blauen Zerstörern aber etwas entgegensetzen wollen. Wir werden das Land der FPÖ jedenfalls nicht kampflos überlassen“, gibt sich die Grüne Klubobfrau kämpferisch.