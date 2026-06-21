  • 21.06.2026, 11:14:32
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Gewessler/Maurer: Gratulation an Viktoria Kudrna zur Wahl als ÖH-Vorsitzende

Die GRAS ist eine starke Stimme für Gerechtigkeit und gegen Kürzungen am Rücken der Studierenden

Wien (OTS) - 

Die Grüne Klubobfrau Leonore Gewessler gratuliert Viktoria Kudrna von den Grünen & Alternativen Student_innen (GRAS) herzlich zu ihrer Wahl zur Vorsitzenden der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH). Sie betont: „Studierende sind von der ungerechten Politik dieser Bundesregierung besonders betroffen. Während die Superreichen keinen Cent beitragen, zahlen Studierende in Teilzeit-Jobs hunderte Euro im Jahr drauf. Das geht besser und dafür setzt sich die GRAS entschlossen ein.“

„Ich bin froh, dass mit Viktoria Kudrna jetzt eine überzeugte Kämpferin für Gerechtigkeit den ÖH-Vorsitz anführt. Dafür wünsche ich dir, Viktoria, viel Energie und alles Gute“, sagt Gewessler.

Auch von der stellvertretenden Klubobfrau und Wissenschaftssprecherin der Grünen, Sigi Maurer, kommt eine herzliche Gratulation. Sie verweist auf die aktuellen Herausforderungen im Hochschulbereich: „Viktoria Kudrna übernimmt die ÖH in einer Zeit, in der die Bundesregierung bei Hochschulen und Studierenden den Rotstift ansetzt. Die SPÖ-Wissenschaftsministerin sorgt mit ihren Kürzungsplänen für Verunsicherung, anstatt den Uni-Standort zur Priorität zu erklären.“

„Gerade jetzt braucht es eine starke Interessenvertretung, die klar macht: Studieren darf nicht vom Kontostand der Eltern abhängen. Die GRAS wird in der ÖH weiter für leistbares Studieren, gute Studienbedingungen und eine ausfinanzierte Hochschullandschaft kämpfen. Unsere Unterstützung hat sie“, sagt Maurer abschließend.

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