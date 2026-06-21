Wien Energie nimmt mit Loidesthal II leistungsstärksten Windpark im Portfolio in Betrieb

Wien (OTS) -

Volle Windkraft voraus heißt es bei Wien Energie und ImWind: Ab sofort ist mit dem Windpark Loidesthal II der leistungsstärkste Windpark im Wien Energie-Portfolio, entwickelt durch ImWind, in Betrieb. Insgesamt zehn Windräder von Wien Energie sind es, die in der niederösterreichischen Stadtgemeinde Zistersdorf ab sofort sauberen Ökostrom für umgerechnet mehr als 44.000 Durchschnittshaushalte pro Jahr produzieren. Damit leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur heimischen Versorgungssicherheit und zu einer verlässlichen Stromversorgung.

„Wie wichtig eine gänzlich unabhängige, saubere und lokale Stromversorgung ist, merken wir aktuell mehr denn je. Mit dem Kauf von ImWind hat Wien Energie bereits letztes Jahr einen entscheidenden Schritt getan, um langfristig stabile, leistbare Strompreise zu sichern. Der gemeinsame Ausbau erfolgt nun in einem Rekordtempo! Mit dem Windpark Loidesthal II haben wir den leistungsstärksten Windpark im gesamten Portfolio von Wien Energie in Betrieb genommen, noch dieses Jahr werden wir die gesamte Erneuerbaren-Leistung von 1.000 Megawatt aus Sonnen-, Wind und Wasserkraft knacken“, sagt Ulli Sima, Stadträtin für Mobilität, Stadtentwicklung und die Wiener Stadtwerke.

„Mit dem Windpark Loidesthal II setzen wir nicht nur ein Zeichen für den Klimaschutz, sondern schaffen auch eine nachhaltige Zukunft für unsere Gemeinde und die gesamte Region“, so Elmar Schöberl, Bürgermeister von Zistersdorf.

Rekordtempo beim Windkraft-Ausbau

Der neue Windpark ist Teil einer umfassenden Ausbauoffensive: Noch im Jahr 2026 verdoppelt Wien Energie die eigene Windkraft-Leistung auf rund 520 Megawatt, durch den Kauf des ImWind-Portfolios sowie die Windparks Loidesthal II und Ebreichsdorf. Weitere Projekte wie die Windparks Gruberkogel und Steinriegel III sind bereits in Planung. „Loidesthal II ist ein starkes Zeichen für die Energiewende: Gemeinsam bündeln Wien Energie und ImWind ihre Kompetenzen, um den Ausbau der Windkraft massiv zu beschleunigen. Unser Anspruch ist klar: Wir bauen erneuerbare Energie im industriellen Maßstab aus – effizient, nachhaltig und mit Blick auf die Versorgungssicherheit“, erklären Alma Kahler, Geschäftsführerin Wien Energie, und Karl Gruber, Geschäftsführer ImWind, gemeinsam.

Während der Windpark Loidesthal II aktuell der größte Windpark im Wien Energie-Portfolio ist, wird er diesen Platz nur wenige Jahre halten können. Mit einer Leistung von 72 Megawatt ist mit dem Windpark Steinriegel III schon der nächste rekordverdächtige Windpark in Planung.

Bis 2030 wollen die beiden Unternehmen insgesamt 1.800 Megawatt an Erneuerbaren-Leistung in Österreich realisieren und können damit bereits umgerechnet alle Wiener Haushalte versorgen. Bis 2040 ist ein Ausbau auf 2.800 Megawatt geplant. Damit versorgt Wien Energie bis 2040 zusätzlich den gesamten Wiener Verkehrssektor, also jede Bim, jeden Elektrobus, jede U-Bahn und jedes E-Auto mit erneuerbarem Strom.

Eckdaten zum Windpark Loidesthal II:

Leistung : 62 Megawatt

Ökostrom für über 44.000 österreichische Durchschnittshaushalte pro Jahr

Anlagentyp: VESTAS V162 und V150

Bildmaterial: https://wienenergie.at/media-45