  • 20.06.2026, 19:18:32
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Wechsel im ÖH-Vorsitz

Zur Halbzeit der Periode gibt es einen Wechsel im Vositzteam der Österreichischen Hochschüler_innenschaft.

Wir konnten im letzten Jahr viel für die österreichischen Studierenden erreichen und werden auch im nächsten Jahr weiter für die Rechte der Studierenden kämpfen. Gerade in Zeiten von drohenden Budgetkürzungen ist es wichtig, dass wir nicht locker lassen.

ÖH Vorsitzteam

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Wien (OTS) - 

Am Samstag hat die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) planmäßig einen Wechsel innerhalb des Vorsitzteams beschlossen. Mit 31 von 44 Stimmen wurde Viktoria Kudrna (GRAS) zur Vorsitzenden und mit 32 von 43 Stimmen Selina Wienerroither (VSStÖ) zur 1. stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Damit tauscht Viktoria Kudrna ihren Posten mit der vormaligen Vorsitzenden Selina Wienerroither. Weiterhin als 2. stellvertretender Vorsitzender im Amt bleibt Umut Ovat (VSStÖ).

Das Vorsitzteam schaut motiviert auf das kommende Jahr: “Wir konnten im letzten Jahr viel für die österreichischen Studierenden erreichen und werden auch im nächsten Jahr weiter für die Rechte der Studierenden kämpfen. Gerade in Zeiten von drohenden Budgetkürzungen ist es wichtig, dass wir nicht locker lassen.

Fotos vom neu gewählten ÖH Vorsitz sind hier abrufbar und stehen zur freien Verwendung (© Österreichische Hochschüler_innenschaft) zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt

Felix Gosch
Referent für Öffentlichkeitsarbeit
ÖH - Österreichische Hochschüler_innenschaft

Telefon: +43 676 88852211
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oeh.ac.at

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