AVISO: PK zu strategischen Weichenstellungen im Hochschulbereich

Wien (OTS) -

Am Montag, den 22. Juni 2026, um 10.00 Uhr lädt Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, zu einer Pressekonferenz.

PRESSEKONFERENZ

Datum: 22.06.2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Veranstaltungssaal, 2. OG, Palais Dietrichstein, Minoritenplatz 3, 1010 Wien

Bitte um Anmeldung via E-Mail, damit ein reibungslosen Zutritt organisiert werden kann. Betreff “Teilnahme PK” an [email protected]