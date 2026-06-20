- 20.06.2026, 11:14:02
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AVISO: PK zu strategischen Weichenstellungen im Hochschulbereich
Am Montag, den 22. Juni 2026, um 10.00 Uhr lädt Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, zu einer Pressekonferenz.
PRESSEKONFERENZ
Datum: 22.06.2026
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Ort: Veranstaltungssaal, 2. OG, Palais Dietrichstein, Minoritenplatz 3, 1010 Wien
Bitte um Anmeldung via E-Mail, damit ein reibungslosen Zutritt organisiert werden kann. Betreff “Teilnahme PK” an [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Florian Atzmüller
Telefon: +43 664 78092423
E-Mail: [email protected]
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