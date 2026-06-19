WB-Graf: Österreichischer Standorterfolg bei gratis ETS-Zertifikaten

Wien (OTS) -

Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf begrüßt die Einigung auf EU-Ebene zur Verlängerung von Gratiszertifikaten im Emissionshandel. „Gerade für energieintensive Betriebe sind wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen und Planungssicherheit entscheidend. Die Verlängerung der Gratiszertifikate ist daher ein wichtiges Signal für den Wirtschaftsstandort Österreich und hilft dabei, Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Land zu sichern“, so Graf.

Bundeskanzler Christian Stocker hat im Rahmen des EU-Gipfels mit großem Einsatz und klarer Haltung für dieses Anliegen gekämpft. „Das ist ein wichtiger österreichischer Erfolg auf EU-Ebene und ein starkes Signal für unseren Standort“, so Graf.

Ebenso unterstützt Graf seine klare Haltung zu möglichen neuen Unternehmenssteuern auf EU-Ebene: „Neue Steuern für Unternehmen lehnen wir entschieden ab. Unsere Betriebe brauchen Entlastung statt zusätzlicher Belastungen. Nur so können wir Investitionen fördern und die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken. Wer den Wirtschaftsstandort stärken will, muss auf realistische Rahmenbedingungen setzen. Die nun erzielten Fortschritte sind ein wichtiger Schritt in diese Richtung“, so Graf abschließend.