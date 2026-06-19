FPÖ – Darmann: „Karners Asyl- und Abschiebungszahlen sind Zahlenspielerei – ÖVP-Innenminister täuscht Bevölkerung über sein Totalversagen“

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik an den jüngsten Aussagen von ÖVP-Innenminister Karner übte heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann. Dass es im laufenden Jahr mehr Abschiebungen als Asylanträge gegeben habe, sei laut Darmann schlichtweg falsch und werde durch die eigenen Statistiken des Innenministeriums schonungslos widerlegt. Laut diesen offiziellen Zahlen wurden heuer 3.397 Asylanträge gestellt, denen lediglich 1.882 zwangsweise Außerlandesbringungen im ersten Quartal gegenüberstehen würden. „Wenn der ÖVP-Innenminister ernsthaft behauptet, die Abschiebungen würden die Asylanträge übersteigen, dann ist das eine bewusste Täuschung der Bürger und plumpe Fake News. Hier wird versucht, mit billigen Zahlenspielereien vom völligen Totalversagen der ÖVP in der Asyl- und Migrationspolitik abzulenken. Karner rechnet nämlich bei seinen Zahlen auch die freiwilligen Ausreisen dazu!“, erklärte Darmann.

Besonders auffällig sei die Zusammensetzung der abgeschobenen Personen. Die drei häufigsten Nationalitäten bei den zwangsweisen Außerlandesbringungen seien Slowaken, Ungarn und Rumänen. Im Gegensatz dazu seien im selben Zeitraum lediglich elf Syrer und fünfzig Afghanen zwangsweise außer Landes gebracht worden: „Karner verhöhnt die Österreicher, indem er ihnen Sand in die Augen zu streuen versucht. Syrer und Afghanen werden so gut wie gar nicht abgeschoben! Karners viel beschworene ‚Abschiebeoffensiven‘ und ‚Asylbremsen‘ sind nichts anderes als inhaltlose Floskeln des gescheiterten Innenministers einer Regierung, die den Schutz unserer Grenzen und der eigenen Bevölkerung längst aufgegeben hat. Nur ein freiheitlicher Volkskanzler Herbert Kickl und eine echte ‚Festung Österreich‘ werden diesen Asyl-Wahnsinn endlich stoppen und für konsequente Abschiebungen sorgen!“