  • 19.06.2026, 10:51:02
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  • OTS0052

aktion leben: Männliche Role-Models zum Thema Verhütung

Das Volksbegehrens „Gratis-Verhütung für alle" bietet die Chance für einen breiten Diskurs zum Thema. Insbesondere sei es wichtig, die Männer ins Boot zu holen.

Damit Menschen ihre Sexualität sicher und achtsam leben können, ist das Wissen um Fruchtbarkeit und Verhütung wesentlich"

Mag. Martina Kronthaler, Generalsekretärin aktion leben österreich

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Wien (OTS) - 

„Damit Menschen ihre Sexualität sicher und achtsam leben können, ist das Wissen um Fruchtbarkeit und Verhütung wesentlich", betont Martina Kronthaler. „Ebenso trägt verantwortungsvolles Anwenden von Methoden der Verhütung dazu bei, ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden", war und ist aktion leben überzeugt. Der Verein hofft, dass durch das Volksbegehren „Verhütung für alle" viele Gespräche zu diesem Thema stattfinden und zielgruppengerechte Maßnahmen gesetzt werden.

Lernen, miteinander über intime Themen zu sprechen

In den aktion leben-Workshops und in den Gesprächen in der Schwangeren-Beratung zeige sich zunehmend, dass die Bereitschaft von Männern, partnerschaftlich Verantwortung für Verhütung und Familienplanung zu übernehmen, sinkt. „Die Belastung der Frauen steigt dadurch", erklärt Kronthaler. Oft scheitere Verhütung an der Kommunikation darüber. „Wir legen daher in unseren Workshops großen Wert auf die Rede-Kompetenz und den Austausch darüber, wie Beziehungen gestaltet werden sollen. Dazu gehört auch das Thema Kinderwunsch." Zudem brauche es Role-Models von Männern unterschiedlicher Kulturen, die zeigen, dass sie gemeinsam mit den Frauen Verantwortung für die Familienplanung übernehmen.

Kostenlose Verhütungsberatung notwendig

Der Verein unterstreicht die Forderung des Volksbegehrens nach kostenloser gynäkologischer Verhütungsberatung. aktion leben tritt auch dafür ein, dass Verhütung für alle leistbar sein muss und in Notlagen auch übernommen werden soll. Es gelte hinzusehen und sich neue Formen der Aufklärung zu überlegen: „Wir wissen aus der Schwangerenberatung, dass zunehmend mehr Männer keine Kondome anwenden möchten. Es ist traurig zu sehen, wenn Frauen Angst haben, das Thema Verhütung mit ihrem Partner anzusprechen. Oft bleibt den Frauen nur, sich heimlich die Spirale setzen zu lassen“, berichtet Kronthaler.

Sexualpädagogik und Beratung bei aktion leben österreich:

  • Workshops zum Thema Liebe, Sexualität, Fruchtbarkeit, Verhütung und Kommunikation
  • kostenlose Beratung zum Thema Verhütung
  • Paarberatung

Alle Infos auf www.aktionleben.at

Rückfragen & Kontakt

aktion leben österreich
Mag. Helene Göschka
Telefon: 01512522121
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aktionleben.at

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