  • 19.06.2026, 09:10:02
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ARBÖ: Tanken ist günstiger – jedoch nicht genug

Rohölpreise sinken schneller als die durchschnittlichen Literpreise an den Zapfsäulen.

Wien (OTS) - 

Treibstoff ist in den vergangenen Wochen deutlich günstiger geworden als im März und im April dieses Jahres, jedoch nicht deutlich genug, wie der ARBÖ analysiert hat. Rohöl auf den internationalen Märkten kostet – nachdem es nun endlich zu einem Rahmenabkommen der Kriegsparteien im Iran-Krieg und der voraussichtlichen Öffnung der Straße von Hormus gekommen ist – aktuell etwas weniger als Anfang März 2026. Die Preise von Diesel und Eurosuper an den Zapfsäulen sind aber noch deutlicher höher. „Was wir nun erleben, ist der Raketen-Federn-Effekt. Sobald der Rohölpreis steigt, werden die Preise sofort und unmittelbar von den Ölmultis an die Konsumenten weitergegeben. Sinken die Preise, passiert dies an den Tankstellen nur abgefedert und zeitverzögert“, sagt Dr. Peter Rezar, Präsident der ARBÖ-Bundesorganisation. „Die Ölkonzerne und Raffinerien machen sich nun wiedermal ein schönes Körberlgeld auf Kosten der Autofahrer.“

Aktuell kostet ein Liter Diesel im Durchschnitt 1,757 Euro, für einen Liter Eurosuper müssen an den Tankstellen durchschnittlich 1,678 Euro bezahlt werden. „An den vergangenen neun Tagen ist Rohöl um mehr als 17 Prozent billiger geworden, der Preis für Diesel aber nur um 4,6 Prozent für Benzin um 3,7 Prozent. Das zeigt, dass noch viel Spielraum nach unten existiert“, kritisiert Peter Rezar die Preisentwicklung (Erhebung: 18.6.2026).

Autofahrer, die beim Tanken sparen wollen, sollten laut ARBÖ möglichst kurz vor 12 Uhr mittags zur Tankstelle fahren, denn dann sind die Kraftstoffpreise im Tagesverlauf am niedrigsten. Um 12 Uhr steigen sie stark an und fallen danach langsam wieder ab.

Auch ein Preisvergleich hilft beim Sparen: Die App des ARBÖ und die Homepage www.arboe.at informieren rund um die Uhr über die aktuellen Preise.

Rückfragen & Kontakt

ARBÖ Pressedienst
Christian Frasz
Telefon: 0664/8323494
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