  • 19.06.2026, 09:03:32
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Entdecken, experimentieren, staunen: Das Ferienprogramm von AK Oberösterreich und Ars Electronica Center 2026

Linz (OTS) - 

Neun Wochen Sommerferien: Ein Traum für Kinder, oft aber eine Herausforderung für berufstätige Eltern. Um Familien zu entlasten und allen Kindern, unabhängig vom Einkommen der Eltern, spannende Erlebnisse in den Ferien zu ermöglichen, haben die Arbeiterkammer Oberösterreich und das Ars Electronica Center Linz ein kreatives Ferienprogramm auf die Beine gestellt: Von 21. Juli bis 28. August 2026 können Kinder im Alter von sechs bis vierzehn Jahren an kreativen, interaktiven Workshops teilnehmen. Das gesamte Angebot ist für Kinder von AK-Mitgliedern kostenlos.

Fake News entlarven, eine Medizinmaschin’ bauen, intelligente Materialien erforschen oder Experimente durchführen: Im Ferienprogramm von AK Oberösterreich und Ars Electronica Center warten spannende Workshops auf neugierige Kinder und Jugendliche. Dabei wird recherchiert, getüftelt, programmiert und experimentiert. Spielerisch lernen die Teilnehmer:innen, wie Fakten überprüft werden, wie moderne Medizintechnik funktioniert, welche Materialien die Zukunft prägen könnten und welche überraschenden Phänomene hinter alltäglichen Dingen stecken. Die Angebote richten sich je nach Workshop an unterschiedliche Altersgruppen.

Ganztägige Ferienabenteuer an ausgewählten Terminen
Für besonders entdeckungsfreudige Kinder gibt es auch heuer wieder ein Highlight: An sechs ausgewählten Terminen findet das Ferienprogramm auch ganztägig statt. Zwei Workshops und eine betreute Mittagspause sorgen für einen abwechslungsreichen Tag voller Entdeckungen. Die Teilnehmer:innen-Zahl ist begrenzt, pro Workshop können maximal zwölf Kinder mitmachen. Also rasch anmelden unter: [email protected] oder +43 732 7272-0. Die Anmeldefrist endet jeweils drei Tage vor dem Workshop-Termin.

Alle Infos und das vollständige Programm gibt es unter: www.ars.electronica.art/center/de/ferienprogramm

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Linnea Harringer, MA
Telefon: +43 (0)664-78434784
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/

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