- 19.06.2026, 09:00:33
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Friendly Reminder: Einladung zur PK anlässlich der Ausstellung "Vorsicht Hochspannung. Der elektrische Unfall – eine Klasse für sich"
Am Dienstag, dem 23. Juni 2026
Ort: Pathologisch-anatomische Sammlung im Narrenturm (Spitalgasse 2, Uni-Campus Hof 6, 1090 Wien)
Einlass: ab 10.00 Uhr, Beginn: 10.30 Uhr
Die Einleitung des elektrischen Stroms in die Städte gilt als Zeitenwende. Die Ausstellung zeigt die faszinierende und zugleich gefährliche Geschichte der Elektrizität – von ihren technischen Anfängen bis zu den medizinischen Folgen von Stromunfällen.
Historische Präparate, Fallgeschichten, Grafiken und interaktive Medien vermitteln, wie elektrischer Strom den menschlichen Körper beeinflusst, welche Rolle Pioniere wie Samuel Jellinek spielten und wie Unfallverhütung, Erste Hilfe und moderne Medizin Leben retten können.
Die Sonderausstellung wird bis 24. April 2027 zu sehen sein.
Begrüßung
Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin, NHM Wien
Redner*innen
OÄ Dr. Viktoria König, Fachärztin für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie
Laura Lick MA, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Pathologisch-anatomische Sammlung, NHM Wien
Eduard Winter, Kustos, Pathologisch-anatomische Sammlung, NHM Wien
Mit der Bitte um Anmeldung unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Naturhistorisches Museum Wien
Mag. Irina Kubadinow
Leiterin Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecherin
Tel.: +43 (1) 521 77-410 | [email protected]
Mag. Klara Vakaj
Pressereferentin
Tel.: +43 (1) 521 77-626 | [email protected]
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