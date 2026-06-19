Friendly Reminder: Einladung zur PK anlässlich der Ausstellung "Vorsicht Hochspannung. Der elektrische Unfall – eine Klasse für sich"

Wien (OTS) -

Am Dienstag, dem 23. Juni 2026

Ort: Pathologisch-anatomische Sammlung im Narrenturm (Spitalgasse 2, Uni-Campus Hof 6, 1090 Wien)

Einlass: ab 10.00 Uhr, Beginn: 10.30 Uhr

Die Einleitung des elektrischen Stroms in die Städte gilt als Zeitenwende. Die Ausstellung zeigt die faszinierende und zugleich gefährliche Geschichte der Elektrizität – von ihren technischen Anfängen bis zu den medizinischen Folgen von Stromunfällen.

Historische Präparate, Fallgeschichten, Grafiken und interaktive Medien vermitteln, wie elektrischer Strom den menschlichen Körper beeinflusst, welche Rolle Pioniere wie Samuel Jellinek spielten und wie Unfallverhütung, Erste Hilfe und moderne Medizin Leben retten können.

Die Sonderausstellung wird bis 24. April 2027 zu sehen sein.

Begrüßung

Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin, NHM Wien

Redner*innen

OÄ Dr. Viktoria König, Fachärztin für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

Laura Lick MA, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Pathologisch-anatomische Sammlung, NHM Wien

Eduard Winter, Kustos, Pathologisch-anatomische Sammlung, NHM Wien