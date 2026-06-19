Moderationswechsel bei der Veranstaltungsreihe „Österreich im Gespräch mit Bundeskanzler Christian Stocker“

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Österreich im Gespräch mit Bundeskanzler Christian Stocker“ besucht der Bundeskanzler bis Ende August die Bundesländer und stellt sich dort den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Ab der Auftaktveranstaltung am 16. Juli in Tulln werden bis Ende August in allen neun Bundesländern Gesprächsrunden stattfinden.

Aufgrund einer unvorhergesehenen Operation wird die Veranstaltungsreihe nicht wie ursprünglich geplant von Christa Kummer moderiert. An ihrer Stelle werden Vera Russwurm und Arabella Kiesbauer jeweils fünf beziehungsweise vier Gesprächsrunden in den Bundesländern begleiten und den Dialog zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie Bundeskanzler Christian Stocker moderieren.

Bundeskanzler Christian Stocker bedankt sich bei Christa Kummer für ihre Bereitschaft, die Veranstaltungsreihe ursprünglich zu begleiten, und wünscht ihr alles Gute. Gleichzeitig freut er sich auf die Zusammenarbeit mit Vera Russwurm und Arabella Kiesbauer sowie auf zahlreiche persönliche Begegnungen und ehrliche Gespräche mit den Österreicherinnen und Österreichern.

Die Veranstaltungsreihe richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger. Zunächst können sich alle interessierten Personen online registrieren. Dabei werden einige Merkmale abgefragt – etwa Alter, Geschlecht, Bildung, Bundesland und gesellschaftliche Verortung. Die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt mit wissenschaftlicher Begleitung durch den Meinungsforscher Peter Hajek. So soll ein möglichst repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung gewährleistet werden. Bei jedem Termin können bis zu 200 Personen teilnehmen.

Nach dem Auftakt in Tulln am 16. Juli macht „Österreich im Gespräch“ am 23. Juli in Innsbruck Station, gefolgt von einem Termin in der Vorarlberger Gemeinde Schwarzenberg am 24. Juli. Am 28. Juli kommt das Gesprächsformat nach Wien. Weitere Veranstaltungen finden am 4. August in Graz, am 6. August in Salzburg, am 11. August in Villach sowie am 21. August in Eisenstadt statt. Den Abschluss bildet die Veranstaltung in Linz am 25. August. Vera Russwurm wird die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Niederösterreich, Tirol, Vorarlberg, Wien und Kärnten begrüßen. Arabella Kiesbauer übernimmt die Moderationen in der Steiermark, in Salzburg, im Burgenland und in Oberösterreich. Für alle Termine sind Registrierungen weiterhin möglich.

Weitere Informationen unter Österreich im Gespräch mit Bundeskanzler Christian Stocker - Bundeskanzleramt Österreich.