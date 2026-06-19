înno up schließt Jahrgang 2025 erfolgreich ab: Startups liefern Lösungen für die Wirtschaft

Wien (OTS) -

Beim înno-up-Event in der WKÖ wurde der Jahrgang 2025 der größten Co-Creation-Initiative Österreichs erfolgreich abgeschlossen. Die von der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) ins Leben gerufene Initiative înno up bringt Unternehmen und Startups zusammen, um konkrete betriebliche Herausforderungen zu lösen – mit Fokus auf praxistaugliche Lösungen und nachhaltige Kooperationen.

„Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es Formate, die Unternehmen rasch mit neuen Technologien und innovativen Lösungsansätzen in Kontakt bringen. Mit înno up schaffen wir genau diese Brücke zwischen etablierten Betrieben und Startups“, so Kambis Kohansal Vajargah, Leiter Startup-Services der WKÖ.

Auch die beiden Keynote-Speaker:innen des Events betonten die Bedeutung von Tempo und Verantwortungsbereitschaft für erfolgreiche Innovation.

„The new longterm is six months" – mit diesem Bild verdeutlichte Franz Zöchbauer, Geschäftsführer von VERBUND X, wie stark sich Innovationszyklen durch neue Technologien verkürzt haben. „Die Verbindung aus unternehmerischer Erfahrung und der Dynamik von Startups schafft genau jene Impulse, die es braucht, um Zukunft aktiv zu gestalten", so Zöchbauer.

Diesen Gedanken griff auch Larissa Arthofer auf und hob die Bedeutung von Eigenverantwortung und Gestaltungswillen hervor: „Ich glaube fest daran, dass große Entwicklungen oft mit kleinen, konsequenten Schritten beginnen. Wenn man jeden Tag ein Prozent dazulernt, und an einer Idee dranbleibt, kann man am Ende mehr erreichen, als man je für möglich gehalten hat.“

Breites Themenfeld – konkrete Lösungen

Die Challenges 2025 griffen zentrale wirtschaftliche und technologische Entwicklungen auf:

Big Blue Marble: Lösungen für Content Protection, Metadatengenerierung und User Experience im Streaming – Gewinner: Sceenic

Mondi: Technologien zur Optimierung von Energie- und Stoffströmen in der Produktion – Gewinner: Hydram Research

WKÖ Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft: Intelligente Booking Agents zur Automatisierung von Buchungsprozessen und digitaler Gästebetreuung – Gewinner: chatlyn

WKÖ Bundessparte Handel / CASH Handelsmagazin: Praxistaugliche KI-Lösungen für den Handel – Gewinner: Respory

Der Blick richtet sich bereits auf die nächste Runde: Mit Frequentis konnte ein weiterer namhafter Partner für eine zukünftige Challenge gewonnen werden.

Details dazu werden in Kürze auf der Landingpage der Initiative veröffentlicht.

Win-win für den Standort

înno up zeigt, dass strukturierte Zusammenarbeit zwischen Startups und etablierten Unternehmen ein zukunftsweisendes Modell für den Wirtschaftsstandort Österreich ist: Unternehmen erhalten Zugang zu neuen Technologien und Denkansätzen, Startups profitieren von Marktzugang und Umsetzungskraft. Damit bestätigt înno up einmal mehr, dass erfolgreiche Innovation dort entsteht, wo unternehmerische Erfahrung auf die Agilität junger Technologieunternehmen trifft. (PWK306/EL)

[KVK|W1]„Ich glaube fest daran, dass große Entwicklungen oft mit kleinen, konsequenten Schritten beginnen. Wenn man jeden Tag ein Prozent dazulernt, und an einer Idee dranbleibt, kann man am Ende mehr erreichen, als man je für möglich gehalten hat.“