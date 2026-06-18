FPÖ – Schnedlitz: „Meinl-Reisinger muss umgehend für Transparenz rund um die Vorgänge in London sorgen!“

Wien (OTS) -

Nachdem das Außenministerium heute mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei der Ausstellung österreichischer Reisepässe an der Botschaft in London einräumte und Anzeige beim Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung erstattete, forderte FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz umgehende Aufklärung. „Außenministerin Meinl-Reisinger muss hier sofort für absolute Klarheit sorgen! Was war der konkrete Anlass für diese ‚außerordentliche Überprüfung‘? Gab es einen begründeten Verdacht? Wenn ja, welchen? Was ist das konkrete Ergebnis dieser Überprüfung? Hier ist nichts anderes als völlige Transparenz gefordert!“

Der aktuelle Vorfall reihe sich laut dem freiheitlichen Generalsekretär nahtlos in eine Serie von Vorfällen im BMEIA ein. „Es wäre nicht der erste Skandal im Außenministerium unter der Verantwortung von Meinl-Reisinger, die das schwarze Erbe von Ex-Minister Schallenberg verwaltet. Wenn wir uns an die unrühmliche Causa Oberreiter oder die verheerende Cyberattacke erinnern, zeigt sich ein erschreckendes Bild der völligen Inkompetenz und Intransparenz. Das BMEIA verkommt immer mehr zu einem sicherheitspolitischen Risikofaktor für unsere Republik“, so Schnedlitz.