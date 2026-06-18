FPÖ – Schnedlitz: „Desaster bei Integrationsprüfungen beweist, dass die Asyl- und Einwanderungspolitik der Systemparteien gescheitert ist“

Wien (OTS) -

Dass im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte der Teilnehmer bei den Integrationsprüfungen durchgefallen ist, nahm FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz heute zum Anlass, um scharfe Kritik an der Asyl- und Einwanderungspolitik der Bundesregierung zu üben. Diese Bilanz sei ein weiterer in Zahlen gegossener Beweis für das vollkommene Scheitern der ÖVP und der übrigen Systemparteien in der Asyl-, Migrations- und Integrationspolitik.

„Wenn mehr als fünfzig Prozent bei diesen Prüfungen schlichtweg durchfallen, dann ist das kein Zufall, sondern die knallharte Realität importierter Integrationsverweigerung. Diese Menschen wollen sich gar nicht in unser Land und unsere Gesellschaft integrieren“, hielt Schnedlitz fest und betonte weiter: „Integration ist eine Bringschuld und keine Holschuld! Wer zu uns kommt und nicht einmal den minimalen Willen aufbringt, unsere Sprache zu erlernen und unsere Werte zu akzeptieren, der hat in Österreich absolut nichts verloren. Die Kuschelpädagogik der Systemparteien ist krachend gescheitert! Die illegale Masseneinwanderung muss gestoppt werden, gepaart mit einer Null-Toleranz-Politik für Integrationsverweigerer!“

Besonders die ÖVP trage für diese katastrophale Entwicklung schwere Verantwortung. Für den freiheitlichen Generalsekretär sei die „windelweiche Integrationspolitik der ÖVP ein beispielloser Verrat an der heimischen Bevölkerung“: „Die ÖVP hat jeden sicherheitspolitischen Kompass über Bord geworfen und dient sich in Wahrheit zum Machterhalt ihren linken Partnern in der Verlierer-Ampel an. Anstatt endlich durchzugreifen, werden nur markige Sprüche geklopft, während man sich in Wahrheit den absurden Multikulti-Willkommenskultur-Fantasien von SPÖ und NEOS unterwirft.“

Schnedlitz erneuerte die freiheitliche Forderung nach einem radikalen Kurswechsel in der Asyl- und Migrationspolitik. Es brauche einen sofortigen Asylstopp und die Errichtung einer echten „Festung Österreich“, um die illegale Masseneinwanderung ein für alle Mal zu beenden. „Die Zeit der Ausreden ist vorbei. Die ÖVP hat bewiesen, dass sie das Problem nicht lösen kann, weil sie längst selbst ein Teil davon ist. Nur die FPÖ mit einem Volkskanzler Herbert Kickl an der Spitze wird dafür sorgen, dass mit einer ‚Festung Österreich‘ der rot-weiß-rote Schutzwall hochgezogen wird und die Interessen der eigenen Bevölkerung wieder an erster Stelle stehen. Wir werden diesen Asylwahnsinn stoppen und die illegale Masseneinwanderung auf null stellen!“, erklärte der freiheitliche Generalsekretär abschließend.