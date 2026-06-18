VÖZ-Generalversammlung: Rainer Nowak ist neuer Präsident des Verbands Österreichischer Zeitungen

Wien (OTS) -

Die Vorstandsmitglieder des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ) haben im Rahmen der Generalversammlung am 18. Juni 2026 Rainer Nowak einstimmig zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Der Geschäftsführer der Tageszeitung „Die Presse“ folgt auf „Salzburger Nachrichten“-Herausgeber Maximilian Dasch. Dasch wird künftig als VÖZ-Vizepräsident fungieren, er löst in dieser Funktion Markus Mair (Styria Media Group) ab. Zudem wird Dasch die Präsidentschaft des Vereins MISCHA – Medien in Schule und Ausbildung übernehmen.

In ihren Funktionen als Vizepräsidenten bestätigt wurden Horst Pirker (VGN Medien Holding), Eugen A. Russ (Russmedia) und Gerhard Valeskini („Kronen Zeitung“). Lorenz Cuturi (Medienhaus Wimmer) bleibt Kassier, Silvia Lieb (Moser Holding) bleibt auch in der kommenden Funktionsperiode Schriftführerin. Markus Mair ist neues Mitglied im VÖZ-Präsidium, in ihren Funktionen im VÖZ-Präsidium ebenfalls bestätigt wurden Gert Bergmann (Niederösterreichisches Pressehaus), Richard Grasl (Kurier Medienhaus) und Alexander Mitteräcker („Der Standard“).

Rainer Nowak sprach seinem Vorgänger Dasch seinen Dank für dessen Einsatz für den Verband und seine Anliegen aus und bedankte sich nach der Wahl für das in ihn gesetzte Vertrauen seitens des Vorstands. „Ich werde mich mit allen Kräften bemühen, dieser großen ehrenamtlichen Aufgabe gerecht zu werden und der Zeitungsbranche in einer anspruchsvollen Zeit etwas zurückzugeben. Wir werden über Kooperation nicht nur reden, wir werden sie auch leben“, sagte Nowak.

Über Rainer Nowak

Rainer Nowaks Karriere begann Mitte der 1990er-Jahre bei „Die Presse“, wo er rasch wachsende redaktionelle Verantwortung übernahm – etwa als Leiter des Wien-Ressorts und später als Chef des Innenpolitik-Ressorts. 2012 wurde Nowak zum Chefredakteur ernannt, wenig später wurde er Herausgeber, und ab 2017 übernahm er zusätzlich die Geschäftsführung. Gemeinsam wurden Herwig Langanger und Rainer Nowak 2021 vom Branchenmagazin „Österreichs Journalist:in“ als „Medienmanager des Jahres“ ausgezeichnet. Nach einer zweijährigen Zwischenstation bei der „Kronen Zeitung“, wo er das Ressort Politik und Wirtschaft leitete, kehrte er mit Juli 2025 als Vorsitzender der Geschäftsführung zur Tageszeitung „Die Presse“ zurück.