Pilnacek-Untersuchungsausschuss setzt Befragung von Auskunftspersonen im Herbst fort

Wien (PK) -

Der Pilnacek-Untersuchungsausschuss wird die Befragung von Auskunftspersonen im Herbst fortsetzen. Darauf haben sich die fünf Fraktionen verständigt. Insgesamt wurden zwischen 16. September und 3. November sieben weitere Sitzungstermine vereinbart. Konkret geht es um den 16. und 17. September, den 7., 8., 21. und 22. Oktober sowie den 3. November, wobei mit 3. November auch die Beweisaufnahme beendet werden soll.

Welche Auskunftspersonen im Herbst befragt werden, steht noch nicht fest. Diese Woche standen den Abgeordneten unter anderem Bundespolizeidirektor Michael Takacs und der niederösterreichische Landespolizeidirektor Franz Popp Rede und Antwort. Für heute ist außerdem noch der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf in den Ausschuss geladen. Auch in der kommenden Woche sind zwei Sitzungstermine - mit dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, und drei Gerichtsmedizinern - anberaumt. (Schluss) gs