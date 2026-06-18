  • 18.06.2026, 14:46:02
  • /
  • OTS0137

Pilnacek-Untersuchungsausschuss setzt Befragung von Auskunftspersonen im Herbst fort

Sieben weitere Sitzungstermine zwischen Mitte September und Anfang November vereinbart

Wien (PK) - 

Der Pilnacek-Untersuchungsausschuss wird die Befragung von Auskunftspersonen im Herbst fortsetzen. Darauf haben sich die fünf Fraktionen verständigt. Insgesamt wurden zwischen 16. September und 3. November sieben weitere Sitzungstermine vereinbart. Konkret geht es um den 16. und 17. September, den 7., 8., 21. und 22. Oktober sowie den 3. November, wobei mit 3. November auch die Beweisaufnahme beendet werden soll.

Welche Auskunftspersonen im Herbst befragt werden, steht noch nicht fest. Diese Woche standen den Abgeordneten unter anderem Bundespolizeidirektor Michael Takacs und der niederösterreichische Landespolizeidirektor Franz Popp Rede und Antwort. Für heute ist außerdem noch der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf in den Ausschuss geladen. Auch in der kommenden Woche sind zwei Sitzungstermine - mit dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, und drei Gerichtsmedizinern - anberaumt. (Schluss) gs

Rückfragen & Kontakt

Pressedienst der Parlamentsdirektion
Parlamentskorrespondenz
Tel. +43 1 40110/2272
[email protected]
www.parlament.gv.at/Parlamentskorrespondenz

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Pressedienst der Parlamentsdirektion – Parlamentskorrespondenz

Rückfragen & Kontakt

Pressedienst der Parlamentsdirektion
Parlamentskorrespondenz
Tel. +43 1 40110/2272
[email protected]
www.parlament.gv.at/Parlamentskorrespondenz

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright