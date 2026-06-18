Schallmeiner/Grüne: Menschen mit ME/CFS und postviralen Erkrankungen dürfen nicht länger im Stich gelassen werden

Wien (OTS) -

„Dass sich vier ehemalige Gesundheitsminister:innen aus unterschiedlichen politischen Lagern gemeinsam hinter die Umsetzung des PAIS-Aktionsplans stellen, ist ein extrem starkes Zeichen über Parteigrenzen hinweg“, begrüßt Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen, die Initiative von Rudolf Anschober, Johannes Rauch, Maria Rauch-Kallat und Andrea Kdolsky, die die Umsetzung des Aktionsplans zu postakuten Infektionssyndromen wie ME/CFS oder Post Covid fordert.

Der Aktionsplan wurde von Expert:innen, Betroffenenvertretungen, Ländern, Sozialversicherungen und Bund gemeinsam erarbeitet. Daher sollten Länder und Sozialversicherung endlich aufhören, das Problem kleinzurechnen und kleinzureden, und stattdessen den selbst mitausgearbeiteten Plan vollständig umsetzen.

„Die Betroffenen brauchen keine weiteren Ausreden, Verzögerungen oder Verwässerungen, sondern endlich Versorgung, Forschung und soziale Absicherung. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Der PAIS-Aktionsplan muss daher ohne Abstriche, ohne Wenn und Aber und in seiner ursprünglichen Form umgesetzt werden. Es waren alle Stakeholder dran beteiligt, setzt endlich um!“, betont Schallmeiner.

„Gleichzeitig ist das Gesundheitsministerium gefordert, das Nationale PAIS-Referenzzentrum langfristig und dauerhaft als österreichweite zentrale Kompetenzstelle abzusichern. Unabhängig von Länder- oder Sozialversicherungsinteressen oder Finanzierungsdebatten“, hält der Gesundheitssprecher fest.