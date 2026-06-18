ÖAK präsentiert neuen Markenauftritt und würdigt besondere Medienpräsenz

Wien (OTS) -

Die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) hat erstmals Anerkennungspreise an Medienhäuser vergeben, die in den von der ÖAK geprüften und ausgewiesenen Medienkategorien eine besonders starke Präsenz aufweisen. Die Auszeichnungen basieren ausschließlich auf den von der ÖAK erhobenen und veröffentlichten Verbreitungsdaten.

Im Rahmen der Veranstaltung präsentierte die ÖAK zudem ihr neues Corporate Design. Das modernisierte Erscheinungsbild unterstreicht die Weiterentwicklung der Organisation und macht sichtbar, wofür die ÖAK seit mehr als drei Jahrzehnten steht: Transparenz, Unabhängigkeit und Verlässlichkeit. Gleichzeitig trägt der neue Auftritt den Veränderungen der Medienlandschaft Rechnung, in der Medienmarken heute über Print, ePaper, Paid Content, Newsletter, Podcasts und weitere digitale Kanäle mit ihrem Publikum in Verbindung stehen.

Mit den Anerkennungspreisen macht die ÖAK die Vielfalt der heimischen Medienlandschaft sichtbar und würdigt Medienunternehmen, die in unterschiedlichen Bereichen der ÖAK-Ausweisungen besonders stark vertreten sind.

Für ihre erfolgreiche Vertretung in fünf bzw. vier Medienkategorien wurden die Medienhäuser Kleine Zeitung GmbH, oe24 media group GmbH, Wailand & Walstein GmbH mit Gewinn, AHVV Verlags GmbH mit Heute, Profil Redaktion GmbH, Tiroler Tageszeitung und Welt der Frau Verlags GmbH ausgezeichnet. Sie sind in den Bereichen Print inklusive ePaper, Paid Content, Newsletter und Podcast vertreten und zählen damit zu den Medienmarken mit der breitesten Präsenz innerhalb der ÖAK-Ausweisungen.

Eine besondere Anerkennung erhielt die Falstaff Verlags GmbH für ihre starke Positionierung im DACH-Raum und ihren Beitrag zur grenzüberschreitenden Medienvielfalt im deutschsprachigen Markt.

Im Podcast-Bereich wurden die Kleine Zeitung GmbH, die Wimmer Medien GmbH & Co KG mit OÖNachrichten und Falter Verlagsgesellschaft m.b.H. ausgezeichnet. Alle drei Medienhäuser sind mit jeweils vier Podcasts in den ÖAK-Ausweisungen vertreten.

Für ihre außergewöhnliche Präsenz im Newsletter-Bereich wurden die Kleine Zeitung GmbH und die KRONE-Verlag GesellschaftmbH & Co KG geehrt. Mit einer besonders hohen Anzahl ausgewiesener Newsletter stehen sie beispielhaft für die wachsende Bedeutung dieses Kanals in der digitalen Mediennutzung.

„Die ÖAK steht für Transparenz und unabhängige Prüfung von Verbreitungsdaten. Mit den erstmals vergebenen Anerkennungspreise möchten wir besondere Präsenz und Vielfalt innerhalb unserer Ausweisungen sichtbar machen und jene Medienhäuser vor den Vorhang holen, die in einzelnen Bereichen besonders stark vertreten sind. Gleichzeitig markiert unser neues Corporate Design einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung der ÖAK. Es verbindet unsere langjährigen Werte mit einem modernen Auftritt, der die Vielfalt der heutigen Medienwelt widerspiegelt“, sagt Mag. Marcela Atria - Präsidentin der Österreichischen Auflagenkontrolle.

Die Anerkennungspreise sollen künftig regelmäßig vergeben werden und die Entwicklung der Medienbranche anhand objektiver und nachvollziehbarer Kennzahlen dokumentieren.

Die Österreichische Auflagenkontrolle ist die unabhängige Prüfinstanz für Verbreitungszahlen und Leistungsdaten österreichischer Medien. Mit ihren regelmäßig veröffentlichten und überprüften Kennzahlen schafft sie Transparenz und Vergleichbarkeit für Medienhäuser, Werbewirtschaft und Öffentlichkeit.

Grundlage der Auszeichnungen sind die von der ÖAK geprüften Ausweisungen zu Medienpräsenz, Newslettern, Podcasts sowie der DACH-Präsenz.