CEU erstmals im QS World University Ranking vertreten

Wien (OTS) -

Die Central European University (CEU) ist erstmals in das renommierte QS World University Ranking aufgenommen worden und erreicht auf Anhieb Platz 239 weltweit sowie Platz 3 in Österreich in der Ausgabe 2027 des international bekanntesten Hochschulrankings.

Das Ergebnis markiert einen bedeutenden Meilenstein für die CEU. Während die Universität bereits seit vielen Jahren in den fachspezifischen QS World University Rankings by Subject vertreten ist, wurde sie nun erstmals im institutionellen Gesamtranking berücksichtigt. Dieses bewertet Universitäten als Ganzes anhand von Kriterien wie Lehre, Forschung, Beschäftigungsfähigkeit der Absolvent:innen, Internationalisierung und Nachhaltigkeit.

CEU zählt damit zu den besten 16 Prozent der weltweit gerankten Universitäten und bestätigt damit ihre Position als eine der führenden Hochschulen Österreichs.

Ein Meilenstein mit langer Vorbereitung

Die erstmalige Aufnahme der CEU in das QS World University Ranking wurde durch den erfolgreichen Ausbau der Bachelorprogramme möglich. Nach der QS-Methodik können Universitäten erst dann in das Gesamtranking aufgenommen werden, wenn sie mindestens drei aufeinanderfolgende Jahrgänge von Bachelorabsolvent:innen hervorgebracht haben.

Das Jahr 2027 markiert daher die erste Möglichkeit für die CEU, am institutionellen Ranking teilzunehmen – mit einer unmittelbaren Platzierung unter den weltweit besten 250 Hochschulen.

„Die CEU hat sich stets zum Ziel gesetzt, akademische Exzellenz mit gesellschaftlicher Verantwortung und relevanter Forschung zu verbinden. Unser erfolgreiches Debüt im QS World University Ranking ist eine ermutigende Anerkennung dieser Arbeit und ein Beleg für die außergewöhnlichen Leistungen der gesamten CEU-Community“, sagte Carsten Q. Schneider, interimistischer Rektor und Präsident der CEU.

Herausragende Ergebnisse bei Internationalisierung und Karriereerfolg

Das QS World University Ranking bewertet Universitäten anhand von neun Indikatoren, darunter akademische Reputation, Arbeitgeberreputation, Betreuungsverhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden, Zitationen pro Fakultätsmitglied, internationale Forschungskooperationen, Nachhaltigkeit sowie Beschäftigungserfolge von Absolvent:innen.

Die Ergebnisse der CEU zeigen besondere Stärken in den Bereichen Internationalisierung, Forschungsleistung und Karriereerfolg ihrer Absolvent:innen.

Unter den österreichischen Universitäten im Ranking belegt die CEU:

Platz 1 bei Zitationen pro Fakultätsmitglied

Platz 1 bei Employment Outcomes (Karriereerfolg der Absolvent:innen)

Platz 1 bei International Faculty

Platz 1 bei International Students

Platz 2 beim Faculty-Student Ratio

Exzellente Ergebnisse bei den zentralen Leistungsindikatoren

Die CEU erzielte in mehreren Kernkategorien des Rankings herausragende Werte.

So erreichte die Universität sowohl bei International Faculty als auch bei International Students die Höchstpunktzahl von 100 von 100 Punkten. Dies unterstreicht den außergewöhnlich internationalen Charakter der CEU-Community. Auch bei Employment Outcomes (97,1 Punkte), Faculty-Student Ratio (90,6 Punkte) und Citations per Faculty (79,7 Punkte) erzielte die Universität Spitzenwerte.

Die Ergebnisse belegen zudem die hohe Sichtbarkeit und Wirkung der Forschung an der CEU. Die Leistung im Bereich Zitationen pro Fakultätsmitglied liegt deutlich über dem globalen Durchschnitt und unterstreicht den internationalen Einfluss der Forschung ihrer Wissenschaftler:innen.

Anerkennung der internationalen Position der CEU

Für das QS World University Ranking 2027 wurden weltweit 8.808 Hochschulen an 106 Standorten evaluiert. Insgesamt wurden 1.504 Universitäten in das Ranking aufgenommen. Die CEU gehört zu lediglich 94 Hochschulen weltweit, die in diesem Jahr erstmals im Ranking vertreten sind.

Das Ergebnis spiegelt das kontinuierliche Engagement der CEU für akademische Exzellenz, offene Wissenschaft, gesellschaftlich relevante Forschung und internationale Vernetzung wider. Mit dem weiteren Ausbau ihrer Studienangebote und Forschungsaktivitäten stellt die erstmalige Aufnahme in das QS World University Ranking eine wichtige Anerkennung der Leistungen und internationalen Reputation der Universität dar.

Über das QS World University Ranking

Das jährlich von QS Quacquarelli Symonds veröffentlichte QS World University Ranking zählt zu den weltweit einflussreichsten Hochschulrankings. Die Methodik bewertet Universitäten anhand von Kriterien in den Bereichen Forschung, Lehre, Beschäftigungsfähigkeit, internationale Ausrichtung und Nachhaltigkeit. Grundlage sind Millionen von Bewertungen durch Wissenschaftler:innen und Arbeitgeber:innen sowie umfangreiche bibliometrische und institutionelle Daten.

Über die CEU

Die Central European University (CEU) wurde 1991 gegründet und hat seit 2019 ihren Hauptsitz in Wien. Die gemeinnützige Privatuniversität zählt rund 1.500 Studierende aus mehr als 100 Ländern, die Bachelor-, Master- und Doktoratsprogramme absolvieren, die sowohl in den USA als auch in Österreich akkreditiert sind.

Mit mehr als 200 herausragenden Wissenschafter:innen und Forschenden verfügt die CEU über ein ausgezeichnetes Betreuungsverhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden und wird regelmäßig durch renommierte Forschungsauszeichnungen sowie erfolgreich eingeworbene Drittmittelprojekte ausgezeichnet.

Die CEU setzt sich für Chancengleichheit, Vielfalt, offene Gesellschaften und Meinungsfreiheit ein – beispielhaft sichtbar in Initiativen wie der Invisible University for Ukraine (IUFU).