Wiederkehr/Gemeindebund/Teschl-Hofmeister: Demokratiebildung beginnt in der Gemeinde

Wien (OTS) -

Anlässlich der Aktionswoche Kommunale Bildung besuchten Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und Niederösterreichs Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister die Volksschule in Alland (NÖ). Im Vordergrund stand das Erfolgsprojekt Aktionswoche Kommunale Bildung, wodurch Demokratiebildung bereits heute im Schulalltag vermittelt wird. Es zeigt, welch zentrale Rolle Gemeinden als Lernorte für Demokratie spielen: „Die Gemeinde ist der Ort, an dem Kinder am unmittelbarsten erleben können, wie Politik funktioniert. Sie ist das erste Klassenzimmer der Demokratie. Hier werden politische Prozesse für junge Menschen sichtbar. Ob Spielplatz, Sportanlage oder Schulweg – viele Entscheidungen, die ihren Alltag betreffen, werden vor Ort in der Gemeinde getroffen. Das macht Gemeinden zu idealen Lernorten für politische Bildung“, so Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl. Er betont: „Unser Ziel ist es, schon bei Kindern das Bewusstsein und die Neugier für das Gemeinwesen zu wecken und ihnen zu zeigen, dass Mitgestaltung möglich ist. Die Aktionswoche Kommunale Bildung leistet dazu einen wichtigen Beitrag.“



Die Aktionswoche wurde vom Österreichischen Gemeindebund mit Unterstützung des Bildungsministeriums 2021 initiiert, um demokratische Prozesse für Kinder greifbar zu machen. Es ist ein Angebot für Volksschulen, die Aufgaben der Gemeinde im Unterricht noch intensiver zu behandeln. Als Grundlage dient das Gemeindebund-Kinderbuch „Meine Gemeinde – mein Zuhause“. Im Buch erklären Katze „Lisi“ und Hund „Franz“ die Aufgaben der Gemeinde für Volksschulkinder. Das Kinderbuch ist seit Jahren ein beliebtes Geschenk von Gemeinden an Schulklassen. Es wird von Gemeinden und Schulen direkt beim Österreichischen Gemeindebund bestellt. Mithilfe von ergänzenden Arbeitsblättern, interaktiven Spielen und Anregungen für Ausflüge können die Kinder noch tiefer in das Gemeindegeschehen eintauchen.



Die Aktionswoche Kommunale Bildung fand dieses Jahr von 18. bis 22. Mai statt. Die Bilanz zeigt einen neuen Rekord: Seit Anfang des Jahres wurden bereits über 17.700 Gemeinde-Kinderbücher an Gemeinden und Schulen versendet – allein im Vorfeld der Aktionswoche Kommunale Bildung waren es knapp 12.000 Exemplare. Somit haben mindestens 17.755 Schülerinnen und Schüler dieses Jahr bereits ein Gemeinde-Kinderbuch erhalten und sich mit den Aufgaben der Gemeinde auseinandergesetzt. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2025 wurden rund 17.000 Stück von Gemeinden und Schulen bestellt, insgesamt wurden bereits über 200.000 Stück verteilt.



Bildungsminister Christoph Wiederkehr unterstreicht den Erfolg der Aktionswoche Kommunale Bildung und verweist auf die im Regierungsprogramm festgelegte Verankerung von „Demokratiebildung“ über alle Schulstufen hinweg ab dem Schuljahr 2027/2028: „Demokratiebildung beginnt nicht erst im Unterricht über politische Systeme, sondern dort, wo Kinder ihr unmittelbares Lebensumfeld verstehen und mitgestalten können. Gemeinden machen Demokratie im Alltag erlebbar: Hier sehen junge Menschen, wie Entscheidungen getroffen werden und welche Auswirkungen sie auf ihr Zusammenleben haben. Die Aktionswoche Kommunale Bildung zeigt eindrucksvoll, wie politische Bildung praxisnah und altersgerecht vermittelt werden kann. Dass heuer bereits mehr als 17.700 Kinder mit dem Gemeinde-Kinderbuch erreicht wurden, ist ein starkes Signal für das große Interesse von Schulen und Gemeinden, Demokratieverständnis schon früh zu fördern.“



Auch Niederösterreichs Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont die Bedeutung früher Demokratiebildung: „Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, sondern muss gelernt, erlebt und gelebt werden. Schule und Gemeinde leisten dabei als erste Kontaktpunkte außerhalb des familiären Umfelds einen unverzichtbaren Beitrag. Wenn Bildungseinrichtungen und die Politik vor Ort an einem Strang ziehen, entstehen Lernräume, die weit über das Klassenzimmer hinausreichen“. Der Besuch in der Volksschule Alland zeigt klar: Schule und Gemeinde sind starke Partner bei der Vermittlung von Demokratiebildung.



Weitere Informationen sowie Unterrichtsmaterialien zur Aktionswoche Kommunale Bildung finden Sie auf der Webseite des Österreichischen Gemeindebundes zum gratis Download . Dort können Sie auch das Kinderbuch „Meine Gemeinde, mein Zuhause“ zu einem Unkostenbeitrag von 1 Euro pro Stück bestellen.