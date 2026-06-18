Neues Rektorat der CU – Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten gewählt

Villach, 18. Juni 2026 (OTS) -

Das Fachhochschulkollegium der CU – Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten hat in seiner Sitzung am 17. Juni 2026 die akademische Leitung bestimmt. Durch den Beschluss des Erhalters wird der Titel Rektorin und Rektor vergeben. Bei der Wahl wurde FH-Prof.in MMag.a Dr.in Kathrin Stainer-Hämmerle als akademische Leiterin und FH-Prof.in Dr.in Ulla Birnbacher, MSc als stellvertretende akademische Leiterin gewählt. Das neue Rektorat tritt sein Amt mit 1. Oktober 2026 für vier Jahre an.

Das Fachhochschulkollegium ist gemäß § 10 Abs. 3 Fachhochschulgesetz für zentrale akademische Aufgaben verantwortlich. Dazu zählen insbesondere die inhaltliche Koordination des Lehrbetriebs, die Qualitätssicherung sowie die Mitgestaltung der Weiterentwicklung von Lehre, Forschung und Weiterbildung.

Die Wahl erfolgt in einer prägenden Phase der Hochschulentwicklung: Nach dem 30-jährigen Bestehen und der Weiterentwicklung zur CU – Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten rücken regionale Verantwortung, internationale Perspektiven und angewandte Forschung weiter in den Fokus.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Fachhochschulkollegiums und sehe die Wahl als Auftrag, die akademische Entwicklung unserer Hochschule gemeinsam weiter zu gestalten. Die CU – Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten steht für eine enge Verbindung von praxisnaher Lehre, angewandter Forschung und gesellschaftlicher Verantwortung. Diese Stärken wollen wir in den kommenden Jahren weiter ausbauen und die Hochschule als verlässliche Partnerin für Studierende, Mitarbeitende, Wirtschaft und Gesellschaft positionieren“, sagt FH-Prof.in MMag.a Dr.in Kathrin Stainer-Hämmerle, neu gewählte akademische Leiterin.

Der Vorstand der FH Kärnten Privatstiftung gratuliert zur Wahl sehr herzlich.

Geschäftsführer FH-Prof. Dr. Martin Waiguny betont die Bedeutung der Wahl für die kommende Funktionsperiode: „Ich gratuliere dem neu gewählten Rektorat und wünsche für die kommende Funktionsperiode viel Erfolg. Die nächsten Jahre werden von wichtigen Entwicklungsschritten geprägt sein. Umso bedeutender ist es, dass akademische Verantwortung, strategische Steuerung und die Perspektiven unserer Hochschulgemeinschaft gut zusammenspielen. Ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen.“

Dem Fachhochschulkollegium gehören neben der Rektorin / dem Rektor und der Vizerektorin / dem Vizerektor sechs Leiter*innen der Studiengänge, sechs Vertreter*innen des Lehr- und Forschungspersonals sowie vier Vertreter*innen der Studierenden an. Diese Vertretungen werden von den jeweiligen Personengruppen gewählt.

Über die CU – Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten:

Die CU – Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten steht für praxisnahe Lehre, angewandte Forschung und enge Kooperationen mit Wirtschaft, Gesellschaft und öffentlichen Institutionen. Ihre Studien- und Forschungsangebote reichen von Engineering & IT über Bauingenieurwesen & Architektur sowie Wirtschaft & Management bis hin zu Gesundheit & Soziales. Als regional verankerte und international vernetzte Hochschule trägt sie aktiv zur Entwicklung zukunftsrelevanter Themenfelder bei und versteht Bildung, Forschung und Weiterbildung als Beitrag zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung.