Kogler/Grüne: Großer Staatspreis für Clemens J. Setz ist Auszeichnung für eine der bedeutendsten Stimmen der Gegenwartsliteratur

Wien (OTS) -

Mit großer Freude gratuliert der Kultursprecher der Grünen, Werner Kogler, dem Schriftsteller Clemens J. Setz zur Verleihung des Großen Österreichischen Staatspreises: „Clemens J. Setz zählt zu den außergewöhnlichsten Autorinnen und Autoren unserer Zeit. Mit seiner unverwechselbaren Sprache, seiner formalen Kühnheit und seiner einzigartigen Vorstellungskraft hat er die deutschsprachige Literatur nachhaltig geprägt. Der Große Österreichische Staatspreis würdigt ein Werk, das weit über die Grenzen Österreichs hinausstrahlt.“

Setz gelingt es wie kaum einem anderen Gegenwartsautor, die Wirklichkeit in all ihren Widersprüchen, Abgründen und Schönheiten sichtbar zu machen. Seine Texte verbinden intellektuelle Präzision mit Empathie, Humor und literarischer Experimentierfreude. Dabei erschafft er Erzählwelten, die gleichermaßen verstören, berühren und begeistern. „Die fantastische Kraft seiner Sprache eröffnet neue Perspektiven auf die Welt. Seine Romane, Erzählungen, Essays und Übersetzungen zeigen eindrucksvoll, wie Literatur unsere Wahrnehmung erweitern kann. Clemens J. Setz macht die Komplexität menschlicher Erfahrung auf unverwechselbare Weise nahbar“, betont Kogler.

Mit einem Werk, das sich über zahlreiche literarische Gattungen erstreckt und vielfach ausgezeichnet wurde, hat sich Setz einen herausragenden Platz in der österreichischen und internationalen Literatur erarbeitet. Seine Texte sind geprägt von sprachlicher Virtuosität, radikaler Neugier und einer seltenen Fähigkeit, das Vertraute fremd und das Fremde vertraut erscheinen zu lassen. „Der Große Österreichische Staatspreis ist eine hochverdiente Anerkennung für einen Autor, dessen Werk seit vielen Jahren Maßstäbe setzt. Zu dieser Auszeichnung gratuliere ich sehr herzlich“, so Kogler abschließend.