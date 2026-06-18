FPÖ – Hauser: „Widerstand gegen Brüssels Windkraft-Ideologie wächst“

Wien (OTS) -

„Während die EU-Kommission den Ausbau von Windkraftanlagen vorantreibt, wächst in Europas Regionen der Widerstand gegen die Zerstörung von Landschaften und die Missachtung der Interessen der betroffenen Bevölkerung“, so Hauser, der am 26. Juni an einer Konferenz der Patriots for Europe Foundation in Ainet/Osttirol teilnimmt.

Unter dem Titel „Gegenwind aus den Regionen – Die Windenergiepolitik der EU auf dem Prüfstand“ analysieren Experten und Politiker die Auswirkungen der EU-Windenergiepolitik und präsentieren Alternativen. Als Referenten treten neben Hauser der Naturschützer Josef Erhard, der Journalist Florian Machl sowie der Arzt und Notfallmediziner Hannes Strasser auf.

Hauser kritisierte insbesondere die aus seiner Sicht ausgeblendeten Fragen zu Mikroplastik, Infraschall, Bodenversiegelung, Waldrodungen und den tatsächlichen Kosten der Windkraft. Aktuelle Studien und Gerichtsurteile würden zeigen, dass mögliche Umwelt- und Gesundheitsfolgen ernst genommen werden müssten. „Die entscheidende Frage lautet, ob über die Zukunft unserer Regionen die Menschen vor Ort oder Bürokraten in Brüssel entscheiden. Wir Freiheitliche stehen für eine Energiepolitik mit Hausverstand, die Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit sowie Natur- und Gesundheitsschutz verbindet. Die Veranstaltung findet am 26. Juni 2026 um 19:00 Uhr im Austro PopUp in Ainet/Osttirol statt und es besteht auch die Möglichkeit, sich mit den Referenten auszutauschen“, sagte Hauser.