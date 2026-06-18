„Herta & Kurt Blaukopf Award“ Wissenschaftspreis verliehen

Wien (OTS) -

Am 17. Juni 2026 wurde an der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien zum vierten Mal der „Herta & Kurt Blaukopf Award“ für herausragende Dissertationen an der mdw verliehen. Rektorin Ulrike Sych übergab die Auszeichnung, die der Sichtbarmachung besonderer Leistungen im Rahmen des wissenschaftlichen Doktoratsstudiums und der Förderung von Early-Stage Researchers für ihre weitere akademische Laufbahn dient, an folgende fünf Wissenschaftler_innen:

Isabel Frey mit ihrer Dissertation „Vocal Yiddishkeit. Postvernacular Transmission and Performance of Yiddish Folksong“ (Ethnomusikologie)

Bianca Jasmina Rauch mit ihrer Dissertation „Widerständige Blicke: Weibliche Identitätssuche im Coming-of-Age-Film“ (Medien- und Filmwissenschaft)

Ioannis Christidis mit seiner Dissertation „Music in the experience of forced migration from Syria to the European borderland. Two case studies“ (Ethnomusikologie)

Alexander Flor mit seiner Dissertation „Das Dramma per Musica im Konzeptalbum. Interpretation und Inszenierung Alter Musik am Tonträgermarkt“ (Musikwissenschaft)

Tianyu Jiang mit ihrer Dissertation „The Elusive Dancefloor: Music, Club Space and Sociality in Shanghai's Queer and Women-Centered Underground Music Scene“ (Musikwissenschaft)

Rektorin Ulrike Sych: „Der Herta & Kurt Blaukopf-Award ist ein wichtiger Baustein innerhalb des breiten Portfolios an Förderungen für Nachwuchswissenschaftler_innen an der mdw. Die prämierten Arbeiten zeigen die große Vielfalt und Qualität der Forschung an unserer Universität und ich gratuliere den Preisträger_innen ganz herzlich zu dieser Auszeichnung.“

Über den Herta & Kurt Blaukopf-Award

Der Preis würdigt Herta und Kurt Blaukopf, die mit ihren Arbeiten in der Musikwissenschaft und der Musiksoziologie neue Maßstäbe gesetzt und eine machtkritische Perspektive in ihrer Forschung eingenommen haben. Herta Singer-Blaukopf (1924-2005) hat wichtige Beiträge zur Mahlerforschung geleistet und zeichnet u.a. für die Herausgabe von Gustav Mahlers Briefen verantwortlich. Kurt Blaukopf (1914-1999) war der mdw über Jahrzehnte verbunden und gründete 1965 das Institut für Musiksoziologie an der mdw. Über die gemeinsame Forschungstätigkeit hinaus teilte das Ehepaar Blaukopf zudem auch die Erfahrung der Verfolgung durch den Nationalsozialismus. In Erinnerung an diese beiden Pionier_innen innovativer, interdisziplinärer und teamorientierter Forschungsmethoden wird mit dem Preis auch ein innovativer Methodenansatz ausgezeichnet.

Informationen: https://www.mdw.ac.at/forschungsfoerderung/?PageId=4441