Kinderarbeit weltweit stoppen – Bundesregierung soll aktiv werden!

Wien (OTS) -

Anlässlich des Welttags gegen Kinderarbeit besuchte die Initiative „Kinderarbeit stoppen!“ gestern Sozialministerin Korinna Schumann. Mit dabei waren Kinder aus Frauenkirchen und aus Wiener Neustadt, die der Ministerin ihre Botschaften zum Thema Kinderarbeit übermittelten. Außerdem hatten sie auch die Stimmen von Kindern aus Indien, Kenia und Nicaragua mit im Gepäck. Die Initiative fordert mehr Engagement der Bundesregierung zur Erreichung des globalen Ziels, Kinderarbeit weltweit zu beenden.

„Warum dürfen sie nicht lernen?“ – Kinder fordern Bildung für alle

Luisa (9 J.) fand klare Worte: „Ich finde es unfair, dass Kinder arbeiten müssen. Ich mag lieber, dass Kinder in die Schule gehen.“ Jonathan (10 J.) wird noch deutlicher: „Wenn ich Präsident der ganzen Welt wäre, würde ich Kinderarbeit verbieten und hohe Strafen verhängen.“ Die Kinder machten damit deutlich, worum es beim Kampf gegen Kinderarbeit geht: um das Recht jedes Kindes auf Bildung, Schutz, Gesundheit, Spiel und eine Zukunft ohne Ausbeutung. Egal, wo auf der Welt, die Kinder haben ähnliche Gedanken zu Kinderarbeit: „Ich denke, dass Kinderarbeit sehr ungerecht ist, weil die Kinder spielen und lernen sollten, nicht arbeiten,“ so die Botschaft von Dejanine (12 J.) aus Nicaragua an die Ministerin, oder: „Beendet Kinderarbeit! Wir sind Kinder, keine Sklaven. Wir sind die Zukunft der Welt,“ meint etwa Gunjan (12 J.) aus Indien. All diese Kinder hatten bei der Video-Aktion „Kinderstimmen gegen Kinderarbeit“ mitgemacht.

Sozialministerin Schumann signalisiert Unterstützung

„Ich finde es großartig, dass ihr euch für andere Kinder einsetzt“, bedankte sich Sozialministerin Schumann für die bewegenden Botschaften der Kinder und sicherte ihre Unterstützung im Einsatz gegen Kinderarbeit zu: „Kinderarbeit muss man verhindern - auf allen Ebenen! Ich kann euch versprechen, ich setze mich vehement dafür ein. Kinderarbeit ist etwas, das uns auch angeht, auch wenn es nicht innerhalb unserer Grenzen stattfindet. Über die Grenzen hinauszuschauen und zu sagen, wir sind solidarisch mit anderen Kinden auf der Welt, das ist sehr wichtig!"

Österreich muss UN-Entwicklungsziel zur Beendigung von Kinderarbeit ernst nehmen

Die Initiative „Kinderarbeit stoppen!“ begrüßt die Unterstützung der Sozialministerin und fordert die österreichische Bundesregierung auf, durch konkrete Maßnahmen zur Erreichung des UN-Ziels für Nachhaltige Entwicklung SDG 8.7 beizutragen. Dieses Ziel der Vereinten Nationen verpflichtet die Staatengemeinschaft dazu, Kinderarbeit in allen ihren Formen zu beenden und die schlimmsten Formen von Kinderarbeit umgehend zu beseitigen. Dazu zählen insbesondere Maßnahmen gegen Armut, der Einsatz für Bildung und soziale Absicherung, eine wirksame Entwicklungszusammenarbeit und klare Regeln für faire Lieferketten. Weltweit sind nach aktuellen Schätzungen von ILO und UNICEF noch immer rund 138 Millionen Kinder von Kinderarbeit betroffen, rund 54 Millionen von ihnen arbeiten unter gefährlichen Bedingungen.

Die Initiative „Kinderarbeit stoppen!“ appelliert daher an die Bundesregierung, den Kampf gegen Kinderarbeit ernst zu nehmen. Sigrid Kickingereder, Geschäftsführerin der Katholischen Jungschar und ihrer Dreikönigsaktion, fordert: „Kinderrechte gelten weltweit und für jedes Kind. Österreich steht in der Verantwortung, einen Beitrag zur Erreichung von UN-Entwicklungsziel SDG 8.7 zu leisten und soll dieses prominent in der österreichischen Umsetzung der Agenda 2030 verankern.“ Ein Beitritt zur von der Internationalen Arbeitsorganisation ins Leben gerufene Multistakeholder-Plattform Allianz 8.7 wäre ein erster konkreter Schitt. „Österreich könnte so Teil des weltweiten Spitzenteams von Staaten werden, die mehr zur Beendigung von Kinderarbeit beitragen wollen“, so Kickingereder abschließend.

Die Initiative „Kinderarbeit stoppen!“ – bestehend aus der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar, Jugend Eine Welt, FAIRTRADE Österreich, Kindernothilfe Österreich und solidar Austria – setzt sich gemeinsam mit Partner*innen in Ländern des Globalen Südens für den Schutz von Kinderrechten, für gerechte Lieferketten und für ein Ende ausbeuterischer Kinderarbeit ein.

Fotos vom Besuch: https://flic.kr/s/aHBqjCWx7g