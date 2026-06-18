- 18.06.2026, 08:08:02
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AVISO: Pressekonferenz zum Integrationsbudget mit Bundesministerin Bauer
Am Freitag, den 19. Juni 2026, um 9.30 Uhr lädt Integrationsministerin Claudia Bauer zur Vorstellung des Budgets im Bereich Integration ins Bundeskanzleramt.
Termin für Medien:
9.30 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 9.00 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202247
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