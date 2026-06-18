AVISO: Pressekonferenz zum Integrationsbudget mit Bundesministerin Bauer

Wien (OTS) -

Am Freitag, den 19. Juni 2026, um 9.30 Uhr lädt Integrationsministerin Claudia Bauer zur Vorstellung des Budgets im Bereich Integration ins Bundeskanzleramt.

Termin für Medien:

9.30 Uhr

PRESSEKONFERENZ

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 9.00 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).