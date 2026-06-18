Netzneutralität: freies, offenes Internet als Standortfaktor und Garant digitaler Teilhabe weiterhin bewahren!

Wien (OTS) -

„Mit dem zehnten Netzneutralitätsbericht, den wir soeben veröffentlicht haben, blicken wir als zuständige Stelle nicht nur auf das vergangene Berichtsjahr zurück, sondern auf das Ergebnis eines ganzen Jahrzehnts regulatorischer Begleitung der europäischen Netzneutralitätsregelungen“, gibt Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, die Veröffentlichung des Berichts bekannt. „Standen in den ersten Jahren vor allem Fragen der Transparenz oder kommerzieller Praktiken wie Zero-Rating im Vordergrund, beschäftigen uns, die Marktteilnehmer und politische Entscheidungsträger heute zunehmend Themen wie Qualitätsdifferenzierung, virtuelle Netzarchitekturen und neue digitale Dienste,“ informiert Steinmaurer. Auch 5G-Network-Slicing ist ein Schwerpunkt des diesjährigen Berichts. Die Möglichkeit, Netzressourcen gezielt für unterschiedliche Anwendungen bereitzustellen, eröffnet neue Chancen für innovative Dienste und Geschäftsmodelle. „Gleichzeitig müssen wir uns die Frage stellen, wie solche Entwicklungen mit den Grundprinzipien eines offenen Internets vereinbar sind. Die Sicherstellung von Innovation und Offenheit ist und wird daher auch weiterhin eine zentrale Aufgabe der Regulierung bleiben,“ zeigt sich Steinmaurer sicher.

Weiters zeigen die im aktuellen Bericht festgehaltenen Entwicklungen des vergangenen Jahres, dass die Verfügbarkeit hochwertiger Internetzugangsdienste in Österreich weiter zunimmt. Leistungsfähige Kommunikationsnetze bilden die Grundlage für wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, gesellschaftliche Teilhabe und digitale Innovation. „Ein offenes Internet ist daher weit mehr als nur eine technische oder regulatorische Frage, es ist ein Maß für Standortattraktivität sowohl aus wirtschaftspolitischer als auch aus demokratiepolitischer Sicht“, sagt Steinmaurer und ergänzt: „Die RTR wird sich weiterhin national wie international dafür einsetzen, dass neben Innovation und Wettbewerb auch der Netzneutralität entsprechender Raum gegeben wird.“

Der Netzneutralitätsbericht 2026 ist auf der Website der RTR unter https://www.rtr.at/nnbericht2026 veröffentlicht.

Über die RTR

Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Medien-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), die Telekom-Control-Kommission (TKK) und die Post-Control-Kommission (PCK). Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.