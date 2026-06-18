Einladung zur Eröffnung der neuen BOKU-Core Facility "Landscape Innovation Lab"

Wien (OTS) -

Windräder oder Landschaftsschutz? Photovoltaik oder Landwirtschaft? Die großen Herausforderungen unserer Zeit treffen in der Landschaft unmittelbar aufeinander. Anpassungen an den Klimawandel, Energiewende, Biodiversitätsförderung und Renaturierung benötigen Raum – gleichzeitig steigen die Ansprüche an Natur, Erholung, Lebensmittelproduktion und Energieversorgung. Wie sich diese Zielkonflikte lösen lassen und wie Akzeptanz für notwendige Veränderungen geschaffen werden kann, wird entscheidend dafür sein, ob die Klima- und Energiewende gelingt.

Mit der neuen Core Facility „Landscape Innovation Lab“ schafft die BOKU University einen innovativen Ort für die Gestaltung und Erforschung zukunftsfähiger Landschaften als Energie- und Lebensräume. Hier werden neue Ansätze der Raum- und Landschaftsentwicklung erprobt, interdisziplinäre Forschung vorangetrieben und innovative Formen der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis entwickelt. Die Core Facility vereint Forschung, Lehre, Partizipation und Wissenschaftskommunikation und unterstützt Akteur*innen aus Planung, Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft dabei, nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen der Klima-, Energie- und Landschaftswende zu entwickeln.

Ausgestattet mit modernster Technologie – von 3D-Scannern, Virtual- und Augmented-Reality-Systemen sowie einer LED-Wall bis hin zu 3D-Druckern, Lasercuttern und professioneller Werkstattausrüstung – bietet das Landscape Innovation Lab ideale Voraussetzungen, um Ideen sichtbar zu machen, Szenarien erlebbar zu gestalten und innovative Konzepte bis zum Prototypen weiterzuentwickeln.

Anlässlich der feierlichen Eröffnung lädt die BOKU University herzlich ein zu einer

Führung durch das neue Landscape Innovation Lab

Wann: Mittwoch, 24. Juni 2026, 15:00 Uhr

Wo: Franz-Schwackhöfer-Haus (Aula), Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien

Programm

15:00 Uhr | Eröffnung

Christoph Pfeifer, BOKU-Vizerektor für Forschung und Innovation

Doris Damyanovic, BOKU-Vizerektorin für Lehre und Weiterbildung

15:25 Uhr | Das Landscape Innovation Lab stellt sich vor

Irene Schaffner, BOKU Core Facilities

Axel Bauer, Core Facility Landscape Innovation Lab

Thomas Schauppenlehner, Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung

15:55 Uhr | Führung durch das Lab mit Live-Demonstrationen

Von Virtual Reality über interaktive Landschaftsmodelle bis hin zu 3D-Druck und digitalen Planungstools:Besucher*innen erhalten die Möglichkeit, die Technologien des neuen Labs selbst auszuprobieren und deren Potenzial für Forschung, Lehre und Praxis kennenzulernen.

Im Anschluss

Bei Finger Food und Getränken laden wir zum persönlichen Austausch und zur Vernetzung ein.

Anmeldung

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um Anmeldung unter [email protected].