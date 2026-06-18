OKTO goes KINDERUNI

Wien Breitensee / Alsergrund (OTS) -

OKTO ist nicht einfach nur ein Fernseh-Sender. Neben dem freien Sendungszugang engagiert sich das Community TV von berufspraktischen Tagen bis hin zur Digitaljournalismus-Akademie auch in der Medienbildung. Bei der KinderuniWien von 13. Bis 24. Juli 2026 bietet OKTO daher auch zwei Lehrveranstaltungen an.



„Wie kommen die Bilder in den Fernseher und was ist eigentlich Community TV?“ ist der Titel der ersten sozialwissenschaftlichen Vorlesung am Mittwoch, den 15. Juli 2026 von 9:00 bis 10:00 Uhr am Campus der Universität Wien (Treffpunkt Hof 7 hinter dem Hörsaalzentrum). „Sitzen deine Eltern oft vor dem Fernseher? Schaust du selbst gerne etwas an? Wir erklären dir nicht nur, wie Fernsehen funktioniert, sondern auch, was OKTO ist. In diesem Community TV kommen nämlich Menschen und Themen zur Sprache, die oft nicht gehört werden. Denn jede*r kann Fernsehen machen!“, heißt es zur Vorlesung Nr. 193.



„Mach dich schlau: Wozu braucht es Journalismus?“ ist der Titel der zweiten sozialwissenschaftlichen Vorlesung am Donnerstag, den 16. Juli 2026 von 12.00 bis 13.00 Uhr, ebenfalls am Campus der Universität Wien (Treffpunkt Hof 7 hinter dem Hörsaalzentrum). „Social Media, Internet, Werbung: Überall bekommt man Infos, aber welche stimmen? In Online-Medien, Zeitungen, Radio und TV arbeiten Journalist*innen, die für uns Informationen aufbereiten. Sie sind wichtig dafür, dass unsere Demokratie funktioniert und haben außerdem einen interessanten Job“, so die Ankündigung der Vorlesung Nr. 249.



Beide Lehrveranstaltungen werden von Julia Wippersberg vom Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Vorsitzende des Vereins zur Gründung und zum Betrieb Offener Fernsehkanäle Wien, und Florian Müller, COO und Communications von OKTO, geleitet. Die Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen der KinderuniWien läuft seit 16. Juni 2026.